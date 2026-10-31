Η υπόθεση αφορά τον ξυλοδαρμό του 26χρονου Βασίλη Μάγγου από αστυνομικούς, στις 14 Ιουνίου 2020, έξω από τα δικαστήρια του Βόλου, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης αλληλεγγύης σε συλληφθέντες διαδηλωτές.

Έξι χρόνια μετά τα γεγονότα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη στον Βόλο, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας έκρινε ενόχους πέντε από τους έξι αστυνομικούς που κατηγορούνταν για την υπόθεση κακοποίησης του Βασίλη Μάγγου, σε μια απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα για την οικογένειά του, η οποία επί σειρά ετών ζητούσε την απόδοση δικαιοσύνης.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο πατέρας του 26χρονου, Γιάννης Μάγγος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την απόφαση και τονίζοντας ότι ο αγώνας για τη δικαίωση του γιου του συνεχίζεται μέσα από τη μνήμη και τη συλλογική στάση της κοινωνίας.

«Ο Βασίλειος Μάγγος παραδίνεται δικαιωμένος στην ιστορία. Ένοχοι οι πέντε από τους έξι κατηγορούμενους για βασανιστήρια. Το κίνημα και η κοινωνία τον κράτησε και θα τον κρατάει πάντα ψηλά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Γιάννης Μάγγος έστειλε το δικό του μήνυμα μνήμης, γράφοντας με έμφαση: «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΟΣ ΠΑΡΩΝ».

{https://www.facebook.com/muddy.waters.3785/posts/pfbid02a2Cud5dq9GtUrzzyqWt3EcvodX5SmpsQ1rWakQLmK6k1zJa4gQXdyuwnjEPjD6KAl}

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Η απόφαση του δικαστηρίου και η εισαγγελική πρόταση

Η απόφαση εκδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας και ελήφθη κατά πλειοψηφία. Πέντε από τους έξι κατηγορούμενους αστυνομικούς κρίθηκαν ένοχοι, ενώ ένας απαλλάχθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία ημέρα νωρίτερα, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, η εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή και των έξι αστυνομικών για τα αδικήματα που εξετάζονταν στη δίκη. Ειδικότερα, είχε ζητήσει να κηρυχθούν ένοχοι για βασανιστήρια κατά τη μεταφορά του Βασίλη Μάγγου με περιπολικό και κατά την παραμονή του στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη και έκθεση σε κίνδυνο.

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Για την κατηγορία της παράνομης κατακράτησης, ωστόσο, είχε εισηγηθεί την απαλλαγή τους.

Η δικαστική απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην πολυετή δικαστική διαδρομή της υπόθεσης, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την επιμέρους απόδοση των κατηγοριών και τις ποινές.

Το χρονικό της υπόθεσης που συγκλόνισε τον Βόλο

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 14 Ιουνίου 2020, όταν ο τότε 26χρονος Βασίλης Μάγγος βρέθηκε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου, όπου πραγματοποιούνταν συγκέντρωση αλληλεγγύης για διαδηλωτές που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια κινητοποίησης ενάντια στην καύση απορριμμάτων.

Ο νεαρός είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε βίαιη επίθεση από αστυνομικούς, ενώ υποστήριζε ότι η κακοποίησή του συνεχίστηκε κατά τη μεταφορά του με περιπολικό και μέσα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκαν σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων κατάγματα έξι πλευρών και κακώσεις σε εσωτερικά όργανα. Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ενώ βίντεο από μέρος του ξυλοδαρμού είχε δημοσιοποιηθεί, προκαλώντας ευρεία συζήτηση για την αστυνομική βία και τη μεταχείριση πολιτών από τις αρχές.

Στις 13 Ιουλίου 2020, σχεδόν έναν μήνα μετά τα γεγονότα, ο Βασίλης Μάγγος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στον Βόλο. Ο θάνατός του αποδόθηκε ιατροδικαστικά σε πνευμονικό οίδημα που συνδέθηκε με χρήση οπιούχων ουσιών.

«Βρήκα το παιδί μου διπλωμένο στα δύο»

Ο Γιάννης Μάγγος ξέσπασε στο δικαστήριο των τριών αστυνομικών, όταν κατέθεσε με λεπτομέρειες που συγκλονίζουν για το πώς βρήκε το παιδί του διαλυμένο από το ξύλο, μετά την επίθεση που δέχτηκε από αστυνομικούς έξω από τα δικαστήρια του Βόλου.

«Όταν έγινε το σκηνικό ήμουν στο χωριό μου στην Ελάτια Λάρισας. Είχα τη μάνα μου βαριά άρρωστη και τα σαββατοκύριακα ήμουν εκεί. Το απόγευμα με πήρε η σύζυγός μου που επέστρεφε με λεωφορείο από Αθήνα και είχε μάθει από νωρίτερα το σκηνικό αλλά δεν ήθελε να με ανησυχήσει.

Όταν διασταύρωσε το περιστατικό, με πήρε, τακτοποίησα τη μητέρα μου και έφυγα για Βόλο. Μπήκα σπίτι, είδα ένα αποτροπιαστικό θέαμα.

Το παιδί μου διπλωμένο στα δύο, το πρόσωπο αλλοιωμένο, σπασμένο από τους πόνους, δεν είχε χρώμα στο πρόσωπο του, δεν μπορούσε να σταθεί πουθενά και ένιωθε τους πόνους κυρίως στη κοιλιά και στον θώρακα. Έδινε την εντύπωση ανθρώπου τρομοκρατημένου και πανικοβλημένου.

Σοκαρίστηκα ο ίδιος με αυτό που είδα. Αισθάνθηκα ντροπή γι’ αυτην την εικόνα που τον οδήγησαν αστυνομικοί του υπόγειου Προστασίας του Πολίτη.

Με πολύ δυσκολία μου έλεγε, "με χτύπησαν οι αστυνομικοί, με βασάνισαν οι μπάτσοι. Μπροστά στα δικαστήρια, μέσα στο αυτοκίνητο και μέσα στην ασφάλεια".

Παρόλο που δεν χρειάζεται κανείς να γνωρίζει πρώτες βοήθειες, κατάλαβα από την εικόνα που αντίκρισα ότι αν μη τι άλλο, το παιδί μου είχε σπασμένα πλευρά.

Κάλεσα το ασθενοφόρο στις 20:19 όπως λέει το βιβλίο κίνησης και 20.34 ήταν σπίτι. Πήραν το παιδί και το πήγαν νοσοκομείο, κατέβηκα μαζί τους, μπήκα μέσα. Στις 20:48 τον παρέδωσαν στα Επείγοντα και όχι στις 20:04 που γράφει στην δικογραφία.

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, αποδείχθηκε ότι είχε βαριές κακώσεις. Αυτό απέδειξε και η κατάθεση της γιατρού κ. Δημοπούλου που του έδωσε τις πρώτες βοήθειες και κατέθεσε για την κατάσταση που βρήκε το παιδί. Προκύπτει και από τον κ. Γαλεντερη τον ιατροδικαστή που εξέτασε το παιδί.

Μου είπε το παιδί μου ότι άρχισαν να το χτυπάνε με γκλομπ και κλωτσιές αλύπητα. "Με ξάπλωσαν κάτω, τους έλεγα πονάω δεν μπορώ να αναπνεύσω", μου είπε».

Ένας αγώνας έξι ετών για δικαιοσύνη

Η οικογένεια του Βασίλη Μάγγου συνέχισε όλα αυτά τα χρόνια να διεκδικεί την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, επιμένοντας στην ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες για όσα καταγγέλθηκε ότι συνέβησαν τόσο έξω από τα δικαστήρια όσο και μέσα στην αστυνομική υπηρεσία.

Η σημερινή δικαστική εξέλιξη αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό σε αυτή τη διαδρομή, με τον πατέρα του, Γιάννη Μάγγο, να αποτυπώνει μέσα από την ανάρτησή του το συναίσθημα της οικογένειας, αλλά και τη διαρκή παρουσία της υπόθεσης στη δημόσια μνήμη.

Το μήνυμα «Βασίλειος Μάγγος παρών» συνοψίζει τη στάση της οικογένειας και όσων εξακολουθούν να ζητούν δικαιοσύνη, έξι χρόνια μετά τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή τους.