Στις αναρτήσεις παρατίθεται βίντεο από την ομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Πνινάτ Γιανάι καταδικάζει απερίφραστα το τουρκολιβυκό μνημόνιο και δηλώνει ότι δεν έχει καμία ισχύ. Στέλνει παράλληλα σαφές μήνυμα ότι η χώρα της, το Ισραήλ, σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή της στο Χ αργά το βράδυ του Σαββάτου η κ. Γιανάι αλλά και η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα -επίσης μέσα από τα επίσημα προφίλ της στα social media- επισημαίνουν ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο στερείται νομικής βάσης, εγκυρότητας και νομιμοποίησης.

Στις αναρτήσεις παρατίθεται βίντεο από την ομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει: «Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη.»

{https://x.com/IsraelinGreece/status/2116623244820103203}

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Αναλυτικά η ανάρτηση της Πρεσβείας του Ισραήλ και της κ. Γιανάι στα social media είναι:

«Στο πλαίσιο της θαλάσσιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, οι δύο χώρες επιχείρησαν να καθορίσουν θαλάσσια σύνορα, αγνοώντας ταυτόχρονα τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και της Ρόδου, δύο πανέμορφων νησιών όπου πολλοί Ισραηλινοί αγαπούν να περνούν τις διακοπές τους.

Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα τη συμφωνία αυτή και θεωρεί ότι στερείται νομικής βάσης, εγκυρότητας και νομιμοποίησης.

Το Ισραήλ σέβεται απολύτως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Καμία συμφωνία μεταξύ δύο χωρών δεν μπορεί να υπονομεύσει τα νόμιμα δικαιώματα μιας τρίτης χώρας».