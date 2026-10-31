Αμέσως μετά τον εντοπισμό κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος να αναλαμβάνει την περισυλλογή των επιβαινόντων.

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, καθώς περίπου 110 αλλοδαποί εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε δύο λέμβους, σε απόσταση 58 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Ο εντοπισμός τους πραγματοποιήθηκε από αεροσκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex, στο πλαίσιο επιχείρησης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συνέδραμε και φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας, το οποίο συμμετείχε στην προσπάθεια ασφαλούς περισυλλογής των ανθρώπων που βρίσκονταν στις δύο λέμβους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των λιμενικών αρχών, οι περίπου 110 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του αεροσκάφους της Frontex στον έγκαιρο εντοπισμό των δύο λέμβων, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό καλές καιρικές συνθήκες.