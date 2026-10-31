Το Dnews και η απόσυρση του άρθρου 23 για τους δανειολήπτες και οι καταγγελίες του Δημάρχου Αθηναίων.

Με αφορμή το έγκλημα ουσιαστικά στην Πλάκα, με τους έξι νεκρούς από την έκρηξη φυσικού αερίου, ξεσηκώθηκε ένα κύμα δηλώσεων κατά των ...ρομά που «προέβησαν στη συγκεκριμένη πράξη».

Πρωταγωνιστής στο «κίνημα κατά των ρομά», τους «γύφτους» όπως τους αποκαλεί υποτιμητικά, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που βρίσκει το συγκεκριμένο τομέα ως «όχημα» για να εισέλθει το κόμμα της, όπως πιστεύει, στη Βουλή!

Εκμεταλλευόμενη την αυξημένη εγκληματικότητα που παρατηρείται στη συγκεκριμένη κατηγορία του πληθυσμού, για λόγους που είναι ευνόητοι και το Dnews θα παρουσιάσει στο μέλλον.

Αντί να ζητηθούν μέτρα για την ενσωμάτωση των ρομά στην ελληνική κοινωνία, όσο δύσκολο και αν αυτό είναι, καλλιεργείται ένας ρατσισμός, που παραπέμπει σε άλλες εποχές,

όσο και αν φαίνεται υπερβολικό στα «ξεκαθαρίσματα» των ναζί του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Και όμως ήταν ...δεν ήταν ρομά!

Και όμως, οι κατηγορούμενοι ως υπαίτιοι για το έγκλημα στη Λυσιστράτους, δεν ήταν ρομά! Δυο Έλληνες, ένας Αλβανός, αλλά όχι «γύφτοι» κατά την προσφιλή προσφώνησή τους από την Αφροδίτη Λατινοπούλου και ένα μεγάλο μέρος των φιλοκυβερνητικών μέσων!

Ένας εξ αυτών, μάλιστα, ο 55χρονος, «μετράει» 53 συλλήψεις από το 1985 (!), ενώ δεκάδες συλλήψεις έχει στην πλάτη του για ναρκωτικά και κλοπές και ο 34χρονος Αλβανός. Γεγονός που δείχνει πως οι αρμόδιοι αρχές -και εδώ- δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.

Προσοχή, οι αρμόδιες αρχές δεν είναι ...«γύφτοι», οπότε δεν υπάρχει λόγος για την Αφροδίτη Λατινοπούλου να τους ...κριτικάρει!

Οι καταγγελίες του Δημάρχου που αναδεικνύουν το πρόβλημα

Ο -σοβαρός- Δήμαρχος Αθηναίων ανέδειξε την Παρασκευή με συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» το μεγάλο πρόβλημα με το χαλκό.

«Οι συμμορίες χαλκού έχουν κλέψει φέτος συνολικά 9 χιλιόμετρα καλώδια φωτισμού στην Αθήνα, πάνω από μισό εκατομμύριο ζημιές. Έχουμε κάνει πάνω από 70 αναφορές στα Αστυνομικά Τμήματα. Την Ιερά Οδό την έχουνε κλέψει δύο φορές μέσα σε 2 μήνες, πάνω από 150 χιλιάδες ζημιά και πάρα πολλοί δρόμοι μένουν στα σκοτάδια από αυτή την ιστορία. Ανοίγουν το φρεάτιο δίπλα από τους στύλους και τραβάνε το καλώδιο, το δένουν μάλιστα στο αμάξι και το τραβάνε. Έχουμε φτάσει να τσιμεντώνουμε τα καπάκια και κάνουμε ηλεκτροσυγκολλήσεις στους στύλους του φωτισμού για να μην κλέβουνε», είπε ο Χάρης Δούκας, ενώ αποκάλυψε πως η τιμή του κιλού του χαλκού διπλασιάστηκε τον Αύγουστο λόγω ζήτησης και αυτό αποτελεί μεγαλύτερο κίνητρο για τις συμμορίες.

Προσοχή: Αυτά συμβαίνουν μόνο στο Δήμο Αθηναίων, στο κέντρο της πρωτεύουσας, φανταστείτε τι γίνεται αλλού, πχ στη Δυτική Αθήνα!

Μήπως η ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στο συγκεκριμένο τομέα;

Ο Χαρίτσης στο ...ΠΑΣΟΚ-Προσεχώς και ο Τσίπρας!

Άλλο θέμα βρήκαν τα φιλοπασοκικά μέσα, αφού δεν μένουν και άλλοι στο κόμμα Κασσελάκη για να συνεχιστεί η «διεύρυνση» της Χαριλάου Τρικούπη.

«Ο Χαρίτσης στο ΠΑΣΟΚ», είναι το νέο «αφήγημα» της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο οποίος Χαρίτσης υπήρξε ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς συνομιλητής του Νίκου Ανδρουλάκη- και μάλιστα, ο καθένας με τις ιδέες του, είχαν μια πολύ καλή προσωπική χημεία!

Έχουν όμως να μιλήσουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, από τη μέρα που ο Αλέξης Χαρίτσης παραιτήθηκε από τη Νέα Αριστερά.

Στη Χαριλάου Τρικούπη θεώρησαν ότι θα πάει στην ΕΛΑΣ και σταμάτησαν και την ...καλημέρα!

Μια πληροφορία της στήλης, ...αποκλειστική: Μετά τον Αλέξη Χαρίτση και ο ...Αλέξης Τσίπρας θα πάει στο ΠΑΣΟΚ! Μην το ...χάσετε!

Ζητούσε και τα ...ρέστα!

Παρακολουθούσαμε το απογευματάκι της Παρασκευής την εκπομπή της Βελίκας Καραβάλτσιου στην ΕΡΤ.

Παρότι η συζήτηση επικεντρωνόταν στους εξοπλισμούς, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κατερίνα Μπέρδου έθεσε ολοκληρωμένα και με στοιχεία το πρόβλημα με το άρθρο 23 υπέρ των funds.

Μαζί της συμφώνησε και η τοεάρχης ισότητας του ΠΑΣΟΚ που ήταν στο πάνελ.

Εκείνη την ώρα και κάτω από τις σφοδρές αντιδράσεις το υπουργείο Οικονομικών απέσυρε στη Βουλή το συγκεκριμένο άρθρο.

«Εκτεθήκατε κυρίες μου», ήταν η απάντηση του παριστάμενου «γαλάζιου» βουλευτή Βασίλη Οικονόμου!

Ζητούσε και τα ...ρέστα!- Αλλά τι να πει και αυτός, αυτός έφτιαξε το συγκεκριμένο άρθρο;

ΥΓ: Η ΕΛΑΣ είχε πολύ έγκαιρη αντίδραση στο συγκεκριμένο θέμα. Και δεν φάνηκε μόνο από την αντίδραση της Κατερίνας Μπέρδου. Η Αμαλίας ήταν πρώτη που αντέδρασε- Έχει βλέπετε και τον Δημήτρη Λυρίτση που κατέχει πλήρως το θέμα.

Η μεγάλη συμβολή του Dnews

Λένε πως αν δεν παινέψεις το σπίτι σου θα πρέπει να σε πλακώσει!

Θα πέσει όμως να σε πλακώσει και αν το αξίζει και δεν το παινέψεις.

Το Dnews ήταν το μόνο -επί πολλές ώρες- μέσο ενημέρωσης (ΕΔΩ) που έφερε στην επικαιρότητα το μείζον πρόβλημα με το άρθρο 23 που αφήνει έκθετη την κυβέρνηση!

Και κόντρα στο ρεύμα το έκανε κεντρικό θέμα στην πολιτική ζωή, με την κυβέρνηση να το αποσύρει κάτω και από τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, των φορέων αλλά και των δανειοληπτών!

Και απ΄ όσο γνωρίζω τους συναδέλφους μου, το Dnews θα συνεχίσει έτσι- και ακόμα δυνατότερα!