Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπεραμύνθηκε της καμπάνιας του υπουργείου της στο Μετρό.

Η χθεσινή απάντηση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στις δικαιολογημένες αντιδράσεις για την καμπάνια στο Μετρό, η οποία παρουσιάζει χαμογελαστούς δικαιούχους κοινωνικών παροχών, προανήγγειλε, ουσιαστικά, τη στάση που κράτησε σήμερα η Δόμνα Μιχαηλίδου στον ΣΚΑΪ.

Χωρίς καμία διάθεση να κάνει βήμα πίσω απέναντι στα αρνητικά σχόλια αρθρογράφων και χρηστών στα social media, αλλά και στην κριτική που της άσκησαν οι παρουσιαστές της εκπομπής, επανέλαβε τρεις και τέσσερις φορές ότι η καμπάνια κόστισε μηδέν ευρώ στο Δημόσιο και υπεραμύνθηκε της επιλογής να πρωταγωνιστούν σε αυτήν πραγματικοί πολίτες «που δεν τους βάλαμε το πιστόλι στον κρόταφο».

Ας της πει κάποιος ότι το ζήτημα δεν είναι πόσο κόστισε η καμπάνια, αυτό είναι δευτερεύων. Το ζήτημα είναι τι μήνυμα εκπέμπει και αυτή η καμπάνια παρουσιάζει χαμογελαστούς δικαιούχους, δημιουργώντας την εντύπωση ότι οφείλουν ευγνωμοσύνη στην κυβέρνηση για όσα λαμβάνουν.

Ευτυχώς να λέμε που δεν είδαμε στην καμπάνια και κάποια μητέρα να δηλώνει ότι το παιδί της χόρτασε χάρη στην επέκταση του προγράμματος σχολικών γευμάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmi0vv5jijo1?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μ. Καλ.