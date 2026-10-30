Κοινή ανακοίνωση των Τομέων Εργασίας και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ για την Παγκόσμια 24ωρη απεργία στα λιμάνια.

«Η ΕΛΑΣ στηρίζει τις κινητοποιήσεις και την 24ωρη παγκόσμια απεργία που διεξάγεται σε 113 λιμάνια, 21 χώρες και 5 ηπείρους στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Δράσης Λιμενεργατών και Εργαζομένων στα Λιμάνια», αναφέρει σε κοινή τους ανακοίνωση ο Τομέας Εργασίας και ο Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής του κόμματος.

«Χιλιάδες είναι οι ζωές των ναυτικών που βρίσκονται σε κίνδυνο στις περιοχές που διεξάγονται πολεμικές συγκρούσεις, με πάνω από 40 ναυτικούς να έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους», συνεχίζει και προσθέτει: «Παράλληλα, παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για τις ΣΣΕ, εξακολουθεί να εκκρεμεί η υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον ΟΛΠ, μετά τη λήξη της προηγούμενης στις 31 Ιουλίου 2026. Επιπλέον οι συνθήκες εργασίας σε λιμάνια και πλοία επιδεινώνονται συνεχώς.

Η ΕΛΑΣ παλεύει μαζί με τους ναυτικούς και τους εργαζόμενους στα λιμάνια για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, για αξιοπρεπή ωράρια, για υπογραφή ΣΣΕ και αυξήσεις στις συνθέσεις των πλοίων, για αναγνώριση των επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών.

Ούτε μια ζωή εργαζομένου χαμένη στη θάλασσα ή στη στεριά».