«Τα funds θα ορίζουν το ύψος της οφειλής και θα κάνουν πλειστηριασμούς. Πρόκειται για μία διαλυτική κατάσταση, είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο», είπε η Έφη Αχτσιόγλου.

«Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δεν αντέχει τη συνέχιση της σημερινής κατάστασης, με την οικονομική ασφυξία, το βαθιά αλαζονικό ύφος και ήθος διακυβέρνησης της ΝΔ, τη σωρεία σκανδάλων και φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής», τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου στην ΕΡΤ NEWS.

«Μάλιστα», τόνισε, «αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει τέτοια οικονομική ασφυξία, η κυβέρνηση φέρνει διάταξη με την οποία τα funds και οι servicers θα επιβάλλουν πλειστηριασμούς και κατασχέσεις από μόνα τους, χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση. Δηλαδή, τα funds θα ορίζουν το ύψος της οφειλής και θα κάνουν πλειστηριασμούς. Πρόκειται για μία διαλυτική κατάσταση, είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο σε μία πολύ άγρια οικονομική συγκυρία για τη συντριπτική πλειονότητα των δανειοληπτών».

Τουρκολιβυκό μνημόνιο

Για τις εξελίξεις με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο σημείωσε πως «η κυβέρνηση στην υπόθεση του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου αιφνιδιάστηκε και βρέθηκε προ τετελεσμένων, τόσο το 2019 όταν υπογράφηκε όσο και σήμερα με την κύρωση του από τη Λιβύη. Δηλαδή, όχι απλά δεν προλάβαμε αλλά βρεθήκαμε σε χειρότερη θέση».

Επισήμανε, τέλος, ότι «η καταδίκη της ΕΕ είναι μόνο λεκτική, χωρίς κυρώσεις και πρακτικές συνέπειες. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στις δύο επίσημες αντιδράσεις του καταλήγει στο ότι είναι διμερής η διαφορά και “βρείτε τα”. Η παράνομη και προκλητική ενέργεια της Τουρκίας με το ανυπόστατο μνημόνιο χαρακτηρίζεται διμερής διαφορά. Η πολιτική πρακτική και η διπλωματική στάση της κυβέρνησης έχει οδηγήσει σε μια εξ αντικειμένου αποτυχία και βρισκόμαστε κατόπιν εορτής να προσπαθούμε να μαζέψουμε πράγματα».

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