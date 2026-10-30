«Ζητούμε από το Υπουργείο Τουρισμού να δημοσιοποιήσει τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα, τα κριτήρια συμμετοχής, τους μηχανισμούς αξιολόγησης και τους ποσοτικούς στόχους του TAG GREECE», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

«Το TAG GREECE, που παρουσίασε το Υπουργείο Τουρισμού, έρχεται επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία και λίγους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές. Επιβεβαιώνει την απουσία μιας συγκροτημένης πολιτικής που θα συνδέει τον τουρισμό με την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και την εστίαση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Τουρισμός της ΕΛΑΣ και προσθέτει:

«Το νέο επικοινωνιακό προϊόν της κυβέρνησης περιορίζεται σε κοινή ταυτότητα, ψηφιακό χάρτη και δράσεις προβολής. Δεν συνοδεύεται από απολογισμό των αποτελεσμάτων της τελευταίας επταετίας. Ούτε περιλαμβάνει οικονομικές παρεμβάσεις που θα μετατρέψουν την προβολή σε πραγματική αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας».

Η ανακοίνωση στη συνέχεια επισημαίνει:

«Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα:

Ποια κίνητρα θα ενισχύσουν την προμήθεια ελληνικών προϊόντων από ξενοδοχεία και εστίαση;

Με ποιον μηχανισμό θα συνδεθούν μικροί παραγωγοί, συνεταιρισμοί και μεταποίηση με τις οργανωμένες τουριστικές επιχειρήσεις;

Πώς θα συντονιστούν τα Υπουργεία Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης με τις Περιφέρειες και τους παραγωγικούς φορείς;

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός, το λειτουργικό κόστος και η χρηματοδότηση του προγράμματος μετά το Ταμείο Ανάκαμψης;

Ποιοι είναι οι μετρήσιμοι στόχοι και οι δείκτες αξιολόγησης;

Γιατί χρειάζεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα παράλληλα με το VisitGreece.gr, με ποιο κόστος και ποια διαλειτουργικότητα;

Για την ΕΛ.Α.Σ., η τουριστική πολιτική κρίνεται από τη συμβολή της στην παραγωγικότητα, την περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση και το εισόδημα που μένει στην ελληνική οικονομία. Οι αφίξεις και οι συνολικές εισπράξεις δεν αρκούν. Χρειάζεται συστηματική μέτρηση της κατά κεφαλήν δαπάνης, της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, του μεριδίου ελληνικών προϊόντων στις τουριστικές προμήθειες και του οφέλους για τις τοπικές κοινωνίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτή είναι η κατεύθυνση του προγράμματός μας «Τουρισμός 2035: Από τις αφίξεις στην αξία».

Η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ.: ενιαίο εθνικό σχέδιο διασύνδεσης τουρισμού και παραγωγής

1. Κοινός επιχειρησιακός σχεδιασμός των συναρμόδιων Υπουργείων και των Περιφερειών, με ποσοτικούς στόχους εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

2. Στοχευμένα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης που προμηθεύονται τοπικά και πιστοποιημένα ελληνικά προϊόντα, με διαφανή κριτήρια και αξιολόγηση.

3. Περιφερειακά παραγωγικά και γαστρονομικά δίκτυα συνεταιρισμών, επιμελητηρίων, μεταποίησης, ξενοδοχείων και εστιατορίων, για σταθερές εμπορικές συνεργασίες.

4. Greece 365 και Greece Rewards, ώστε η επιμήκυνση της περιόδου και ο εσωτερικός τουρισμός να διευρύνουν τη ζήτηση για τοπικά προϊόντα σε όλη τη χώρα.

5. Εθνική πλατφόρμα τουριστικών δεδομένων, που θα μετρά την πραγματική οικονομική απόδοση του τουρισμού και τη συμβολή του στην εγχώρια παραγωγή.

6. Σταθερό χρηματοδοτικό και θεσμικό πλαίσιο, με μακροχρόνιο προγραμματισμό, δημόσιους δείκτες απόδοσης και διαρκή διάλογο με επαγγελματικούς, παραγωγικούς και εργασιακούς φορείς.

Από τις συναντήσεις μας με ομοσπονδίες, επαγγελματικές ενώσεις και θεσμικούς φορείς προκύπτει σταθερά ένα αίτημα: συνέπεια στην εφαρμογή και ουσιαστική συμμετοχή της αγοράς στις αποφάσεις.

Ζητούμε από το Υπουργείο Τουρισμού να δημοσιοποιήσει τον προϋπολογισμό, το χρονοδιάγραμμα, τα κριτήρια συμμετοχής, τους μηχανισμούς αξιολόγησης και τους ποσοτικούς στόχους του TAG GREECE. Ζητούμε επίσης έναν τεκμηριωμένο απολογισμό της πολιτικής του για τη σύνδεση τουρισμού και παραγωγής.

Η μετάβαση σε ένα παραγωγικότερο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης χρειάζεται σχέδιο, σύγχρονες πολιτικές και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η ΕΛ.Α.Σ. θα συνεχίσει να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση».