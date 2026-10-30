«Η πραγματική μάχη ξεκινάει τώρα. Προχωράμε με ενότητα, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Μέσα στην κοινωνία. Με την κοινωνία. Για την κοινωνία!», σημειώνει ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ.

Με δήλωσή του ο Γρηγόρης Θεοδωράκης γνωστοποιεί ότι δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα στην Αιτωλοακαρνανία, μετά την παραίτηση του Μίλτου Ζαμπάρα, όπως σας είχε ενημερώσει σχετικά το Dnews.

Ο Τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ τονίζει πως δεν χρειάστηκε ούτε δευτερόλεπτο σκέψης για αυτή του την απόφαση, σημειώνοντας πως «όλη η πολιτική μου διαδρομή, οι αξίες, οι αγώνες, αλλά και οι ελπίδες μου, είναι άρρηκτα συνδεμένες με τον Αλέξη Τσίπρα».

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι δίπλα του. Στάθηκα στην πρώτη γραμμή από την πρώτη κιόλας στιγμή της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), παραιτούμενος από κάθε κομματικό αξίωμα, γιατί για μένα η πολιτική είναι ζήτημα τιμής και συνείδησης», προσθέτει και καταλήγει: «Η πραγματική μάχη ξεκινάει τώρα. Προχωράμε με ενότητα, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Μέσα στην κοινωνία. Με την κοινωνία. Για την κοινωνία!».

Αναλυτικά η δήλωση του Γρηγόρη Θεοδωράκη:

«Μετά την παραίτηση του Μίλτου Ζαμπάρα από τη βουλευτική έδρα της Αιτωλοακαρνανίας, κλήθηκα και επίσημα από τη Βουλή των Ελλήνων να τον αντικαταστήσω ως πρώτος επιλαχών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για μένα, η απάντηση δεν χρειάστηκε ούτε δευτερόλεπτο σκέψης. Η καρδιά και η συνείδησή μου είχαν ήδη αποφασίσει. Κοινοποίησα αμέσως την αμετάκλητη απόφασή μου: δεν αποδέχομαι την έδρα.

Όλη η πολιτική μου διαδρομή, οι αξίες, οι αγώνες, αλλά και οι ελπίδες μου, είναι άρρηκτα συνδεμένες με τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι από προσωπολατρία, αλλά από μια βαθιά, ακλόνητη πίστη ότι παραμένει ο μοναδικός ηγέτης στον χώρο της προοδευτικής παράταξης που μπορεί να εμπνεύσει αληθινό όραμα, να δώσει ρεαλιστική προοπτική διακυβέρνησης και να εγγυηθεί ένα πράγματι δικαιότερο μέλλον για τον λαό μας.

Ήμουν, είμαι και θα είμαι δίπλα του. Στάθηκα στην πρώτη γραμμή από την πρώτη κιόλας στιγμή της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), παραιτούμενος από κάθε κομματικό αξίωμα, γιατί για μένα η πολιτική είναι ζήτημα τιμής και συνείδησης.

Η απόφασή μου σήμερα είναι μια απόφαση ευθύνης, συνειδητή, καθαρή και απόλυτα έντιμη.

Θέλω να εκφράσω, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, την απέραντη ευγνωμοσύνη μου στους ανθρώπους της Αιτωλοακαρνανίας. Στους συμπολίτες μου που με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους.

Δεσμεύομαι ότι θα είμαι πάντα εκεί, στην πρώτη γραμμή, μαζί με την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί η πατρίδα μας έχει ανάγκη από ελπίδα και δικαιοσύνη. Θα παλέψουμε μαζί, χέρι-χέρι, για να διορθώσουμε τις μεγάλες κοινωνικές αδικίες, να σταθούμε δίπλα στους αδύναμους, να δώσουμε προοπτική στους νέους μας και να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη.

Για μια ισχυρή και περήφανη Αιτωλοακαρνανία που της αξίζουν τα καλύτερα.

Η πραγματική μάχη ξεκινάει τώρα. Προχωράμε με ενότητα, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Μέσα στην κοινωνία. Με την κοινωνία. Για την κοινωνία!»

{https://www.facebook.com/grigoris.theodorakis/posts/pfbid02zwvpKXY9Dm9oNn3uwzB5M5cb3v2qfUhpRtRcrwDrjXDLom8i5ju24EkGAYmmELk9l}