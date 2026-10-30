Η Αγκυρα επιδιώκει να υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο - Υπόσχεται στο Κάιρο επιπλέον 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Η Τουρκία είναι έτοιμη να υπογράψει συμφωνία με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων, στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στον απόηχο της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης. «Επαναλαμβάνουμε για ακόμη μία φορά ότι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε με την Αίγυπτο συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας, στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων», ανέφερε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου την Τετάρτη.

Όπως επισημαίνεται, μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να εξασφαλίσει στο Κάιρο μεγαλύτερη θαλάσσια δικαιοδοσία σε σύγκριση με μια πιθανή συμφωνία με την Ελλάδα.

«Εκτιμάται ότι, εάν η Αίγυπτος υπογράψει συμφωνία με τη χώρα μας, θα αποκτήσει περισσότερα από 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (5.792 τετραγωνικά μίλια) πρόσθετης θαλάσσιας δικαιοδοσίας, σε σύγκριση με την έκταση που θα μπορούσε να εξασφαλίσει μέσω μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με την Ελλάδα».

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, συμβάλλοντας παράλληλα στην περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα.

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο χαιρέτισε την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου, για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας, το οποίο είχε υπογραφεί με την Τουρκία το 2019.

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«Η έγκρισή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη που ενισχύει την προσέγγιση της χώρας μας, η οποία βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της ευθυδικίας, λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των ενδιαφερόμενων παράκτιων κρατών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών Ελλάδα και Αίγυπτος συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις για την επέκταση της συμφωνίας για την ΑΟΖ.

Κοινή ναυτική άσκηση Τουρκίας - Αιγύπτου

Ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, Ζεκί Ακτούρκ, ανακοίνωσε προχθές ότι έχει προγραμματιστεί κοινή ναυτική άσκηση της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Πρόκειται για την άσκηση «Sea of Friendship-2026» που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, από τις 4 έως τις 9 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή ναυτικών μονάδων και προσωπικού από την Τουρκία και την Αίγυπτο.

Η άσκηση θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις επιφανείας και ανθυποβρυχιακού πολέμου, επιχειρήσεις αεράμυνας, καθώς και εκπαίδευση σε επιθετικές επιχειρήσεις υποβρυχίων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τουρκικές φρεγάτες TCG Gökçeada και TCG Yıldırım θα ξεκινήσουν σήμερα 30 Οκτωβρίου την αποστολή τους προς τη Σομαλία, με σκοπό τη θαλάσσια μεταφορά εφοδίων και την πραγματοποίηση εναλλαγής προσωπικού.

Την ίδια ημέρα, ένα τουρκικό αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS) θα πραγματοποιήσει επιχειρησιακή πτήση στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ πάνω από τη Ρουμανία, στο πλαίσιο των μέτρων καθησυχασμού και ενίσχυσης της ασφάλειας.

Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη θα συμμετάσχουν επίσης στην εκπαιδευτική δραστηριότητα «Nexus Ace» στη Μεσόγειο, μαζί με αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AWACS του ΝΑΤΟ.

Μητσοτάκης: Το μνημόνιο αγνοεί πλήρως τη γεωγραφία

Χθες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Reuters, υπογράμμισε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι «κατάφωρα παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο», προσθέτοντας ότι «αγνοεί πλήρως τη γεωγραφία».

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο «αγνοεί πλήρως τη γεωγραφία, την πραγματικότητα ότι υπάρχουν ελληνικά νησιά – φαίνεται ότι εξαφανίζονται εντελώς κατά την άποψη της Τουρκίας και της Λιβύης» είπε ο πρωθυπουργός, κατηγορώντας τις δύο χώρες ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα «τετελεσμένο γεγονός», που αγνοεί τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Μετά τη συμφωνία μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας το 2019 η Ελλάδα χορήγησε άδεια σε κοινοπραξία με επικεφαλής τη Chevron για έρευνες φυσικού αερίου ανοιχτά της Κρήτης. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να αμφισβητηθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτές οι έρευνες».

Σημειώνοντας ότι η Λιβύη και η Ελλάδα είναι «φυσικοί γείτονες», ο πρωθυπουργός προέτρεψε την αφρικανική χώρα να διαπραγματευθεί απευθείας με την Αθήνα και να αντιμετωπίσει αυτές τις συζητήσεις «πολύ, πολύ σοβαρά»

Με πληροφορίες από TRTWolrd.com