Ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τη χθεσινή συνάντηση με εργαζόμενους της eFood, κατά τη διάρκεια της οποίας δεσμεύτηκε την επεξεργασία νομοσχεδίου για τα εργασιακά δικαιώματα του κλάδου των διανομέων φαγητού.

Τη δέσμευσή του να καταρτίσει το πρώτο νομοσχέδιο της ΕΛΑΣ για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής έκανε γνωστή ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε το απόγευμα της Πέμπτης (29/10) με εργαζόμενους της eFood.

«Ακούμε συχνά το "έχει φύγει το παιδί" για να φέρει την παραγγελία, αλλά κανείς δεν προσθέτει "παίζοντας τη ζωή του κορόνα γράμματα" και δουλεύοντας σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για ψίχουλα.

Μας φέρνουν φαγητό, καφέ, φάρμακα, ακόμα και τα ψώνια του supermarket. Κάθε μέρα πάνω σε δύο ρόδες μεταφέρουν όλη μας τη ζωή, θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ανέβασε σχετικό βίντεο από τη συνάντηση που είχε, σημειώνοντας: «Στη συνάντηση που είχαμε με εκπροσώπους τους δεσμευτήκαμε να ετοιμάσουμε το πρώτο μας νομοσχέδιο για τα εργασιακά δικαιώματα του σύγχρονου πρεκαριάτου. Του κλάδου των ντελιβεράδων.

Έναν νόμο που θα προβλέπει:

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Διαφάνεια και έλεγχο στους αλγόριθμους των ψηφιακών πλατφορμών για τις παραγγελίες, τις προσλήψεις-απολύσεις και την αξιολόγηση εργαζομένων.

Δυνατότητα κατοχύρωσης τεκμηρίου εξαρτημένης εργασίας στις πλατφόρμες ντελίβερι.

Κατάργηση των εργολάβων και των εργολαβικών εργαζόμενων. Απευθείας προσλήψεις αποκλειστικά στις πλατφόρμες.

Πλήρη επαναφορά της προστασίας των συλλογικων συμβάσεων.

Μέτρα προστασίας υγείας και ασφάλειας – κατοχύρωση κάλυψης από εργατικά ατυχήματα».

Καταλήγοντας υπογραμμίζει: «Γιατί εμείς έχουμε τον νου μας στο παιδί… "που έχει φύγει" για να μας εξυπηρετήσει».

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