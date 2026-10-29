«Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη σήμερα απαιτεί συσπείρωση και συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό - αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής!», αναφέρει η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Μετά τον Μίλτο Ζαμπάρα, την ένταξή της στην ΕΛΑΣ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

«Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δίνουν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο και διαμορφώνουν την δυναμική αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών και την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης με αλλαγή πολιτικής», αναφέρει σε ανάρτησή της και προσθέτει:

«Με συνέπεια στις ιδέες μου, στις αξίες και στις αρχές που υπηρέτησα στην πολιτική μου διαδρομή, αποφάσισα να συμμετέχω στην συλλογική προσπάθεια της ΕΛΑΣ.

Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη σήμερα απαιτεί συσπείρωση και συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό - αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής!»

{https://www.facebook.com/mariliza.xenogiannakopouloub/posts/pfbid0229iPy25C3KVVSamvvobNobssCUUjBbVSV4Z6A2cApHvtJk9cAFaVqwzoPA2fpMSnl}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου είχε υποβάλλει την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ στις 29 Ιουνίου, λίγες μέρες μετά την ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, όπου είχε δηλώσει πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, ανοίγουν την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης.