H σειρά θα έχει πρωταγωνίστρια την Σάρα Σνουκ.

Το HBO ετοιμάζει τη νέα δραματική μίνι σειρά «The Birds» (Tα Πουλιά), με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη Σάρα Σνουκ, σύμφωνα με το Variety. Η σειρά αντλεί έμπνευση από το εμβληματικό φιλμ του Άλφρεντ Χίτσκοκ και την ομώνυμη νουβέλα της Δάφνης ντι Μοριέ.

Η υπόθεση μεταφέρει το ατμοσφαιρικό θρίλερ σε μια απομακρυσμένη πόλη της Αλάσκας. Το πρότζεκτ κυκλοφόρησε στην αγορά το καλοκαίρι, προκαλώντας έντονο ανταγωνισμό, με το HBO να επικρατεί τελικά στη διεκδίκησή του.

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Η επίσημη σύνοψη αναφέρει: «Προσπαθώντας να ξεφύγει από μια επίπονη διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού της, η Myra Massey (Σνουκ) επιστρέφει στην πόλη της μαζί με τη μικρή της κόρη, ερευνώντας κρυφά τη μυστηριώδη εξαφάνιση μιας παιδικής της φίλης. Με έναν δολοφόνο να κυκλοφορεί ελεύθερος και τις απειλές εναντίον της να κλιμακώνονται, η Myra παλεύει να προστατεύσει την κόρη της από μια νέα, εφιαλτική απειλή: βίαιες, φονικές επιθέσεις πουλιών που συνδέονται ανεξήγητα με το έγκλημα».



* H Σάρα Σνουκ (πηγή φωτογραφίας: EPA)

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Η παραγωγή πραγματοποιείται σε συνεργασία του HBO και της Universal Global Television. Ο Τομ Σπεζιάλι υπογράφει το σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου και αναλαμβάνει καθήκοντα εκτελεστικού παραγωγού, μαζί με τους Ντέιβιντ Χέιμαν και Ντάνι Σάμιτ για λογαριασμό της Heyday Television. Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν επίσης η πρωταγωνίστρια Σάρα Σνουκ και η Τζένιφερ Γκάμπλερ Ρόουλινγκς.

Το βιβλίο της Δάφνης ντι Μοριέ κυκλοφόρησε το 1952 με φόντο την ύπαιθρο της Κορνουάλης, ενώ η κινηματογραφική μεταφορά του Άλφρεντ Χίτσκοκ μετέφερε τη δράση στο παραθαλάσσιο Bodega Bay στην Καλιφόρνια, όταν βγήκε στις αίθουσες το 1963 γράφοντας τη δική της ιστορία στο σινεμά τρόμου.

Με αυτόν τον ρόλο, η Σνουκ επιστρέφει στο HBO, καθώς πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη δραματική σειρά «Succession» για τέσσερις σεζόν. Για την ερμηνεία της απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Emmy, κερδίζοντας τη μία, καθώς και δύο Χρυσές Σφαίρες. Παράλληλα, συνεχίζει τη συνεργασία της με την Universal, έχοντας πρωταγωνιστήσει πρόσφατα στη σειρά «All Her Fault» του Peacock, η οποία της χάρισε επίσης μια υποψηφιότητα για Emmy.

Από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Χέιμαν είναι εκτελεστικός παραγωγός στην πολυαναμενόμενη νέα σειρά «Harry Potter», η πρώτη σεζόν της οποίας αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ