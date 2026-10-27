Ποιος από τους τρεις φιναλίστ κυριαρχεί στις προβλέψεις των στοιχηματικών για επόμενος 007.

Τα Amazon MGM Studios φέρεται να βρίσκονται στην τελική φάση των οντισιόν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ και οι δοκιμαστικές προβολές αναμένεται να ολοκληρωθούν αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με πηγές του Deadline, τρεις είναι οι φιναλίστ στην τελική κούρσα. Αυτοί είναι οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν και Τζος Ο'Κόνορ.

Ενώ και οι τρεις ηθοποιοί έχουν πιστούς θαυμαστές, ένας είναι εκείνος που κερδίζει τις εντυπώσεις και φαίνεται να κυριαρχεί στις προβλέψεις των στοιχηματικών.

Η πλατφόρμα Kalshi δίνει σοβαρές πιθανότητες στον Τζακ Λόουντεν, τον σταρ του Slow Horses. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός είδε τα ποσοστά του να αυξάνονται από 39% σε 62% μετά το δημοσίευμα του Deadline. Οι πιθανότητές του έχουν τώρα σταθεροποιηθεί στο 58%, που είναι ακόμα σημαντικά υψηλότερες από αυτές του Τέρνερ (37%) και του Ο'Κόνορ (17%).



Ο Σκωτσέζος ηθοποιός έχτισε τη φήμη του από νωρίς, συμμετέχοντας αρχικά σε θεατρικές παραστάσεις με αξιοσημείωτες ερμηνείες: όπως στα Black Watch, Ghosts και Chariots of Fire. Τηλεοπτικά ξεχώρισε το 2016 με τη μίνι σειρά του BBC «War & Peace», και κινηματογραφικά το 2017 με το πολεμικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν «Δουνκέρκη».

Το Slow Horses ανέδειξε τις ικανότητές του ως River Cartwright, έναν ιδεαλιστή, ανερχόμενο πράκτορα της MI5 και ένας ρόλος που τον έβαλε στο στόχαστρο της Amazon για επόμενο Μποντ.

{https://youtube.com/shorts/v6iUKCzLGaQ?si=2ikJkgGcT6eWIC2O}



Ο Λόουντεν έχει λάβει ένα μεγάλο κύμα υποστήριξης στο X. Ενδεικτικό είναι το σχόλιο του χρήστη Cinema Tweets στην πλατφόρμα, το οποίο αναφέρει: «Ο Τζακ Λόουντεν είναι επίσημα η τελευταία μας ελπίδα».

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«Όχι μόνο έχει τις απαραίτητες υποκριτικές ικανότητες, αλλά ο Λόουντεν έχει το τέλειο επίπεδο φήμης για να αναλάβει τον 007: οι πραγματικοί θαυμαστές ξέρουν πόσο σπουδαίος ηθοποιός είναι από το Slow Horses, αλλά ένα ευτύτερο κοινό πιθανότατα δεν τον γνωρίζει τόσο καλά ακόμα. Είναι έτοιμος για τον Μποντ».

Η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει πάνω από 220.000 προβολές και ανάμεικτες αντιδράσεις. «Στο πρώτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του Slow Horses, η σκηνή καταδίωξης στο αεροδρόμιο στην αρχή, έμοιαζε σαν να μπορούσε να είναι ο μελλοντικός Μποντ», σχολιάζει ένας χρήστης, με έναν άλλον να συμφωνεί πως «Είναι προφανώς η καλύτερη επιλογή». Κάποιος άλλο έχει διαφορετική άποψη, σχολιάζοντας ότι ο χαρακτήρας του Λόουντεν στο Slow Horses απέχει πολύ από τον 007. «Ο χαρακτήρας του σε αυτή τη σειρά είναι ένας ανόητος. Καταλαβαίνω ότι θέλουν να κάνουν μια νεότερη εκδοχή του Μποντ, αλλά δεν θέλω να δω τον Μποντ μου να είναι ανόητος για δύο ώρες».

Ανεξάρτητα από τα συναισθήματα και τις προτιμήσεις των φαν, η απόφαση για την επιλογή του καστ θα εξαρτηθεί από το στούντιο και τους κινηματογραφιστές και όχι από τις στοιχηματικές.