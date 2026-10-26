Η απάντηση της Μαρίας Αντωνά στην δήλωση της Ζήνας Κουτσελίνη.

Με μία διαφορετική ανάρτηση θέλησε να απαντήσει η Μαρία Αντωνά στην on air δήλωση της Ζήνας Κουτσελίνη, η οποία αφορούσε την ενημερωτική εκπομπή στην οποία συμμετέχει η ραδιοφωνική παραγωγός.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, η Ζήνα Κουτσελίνη σχολιάζοντας τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Στο Mega… Είναι ένα τραπέζι και ένας πάγκος… Ένιωσα… Δεν μπορώ να το δω με τίποτα γιατί νιώθω ότι δεν χωράνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάρει το πλάνο… Ένα μίνι, δύο άντρες και η ενημέρωση… Εμένα, δεν με χαλάνε πια τα σκηνικά ρε παιδιά, δεν είναι τα σκηνικά… Είπα να μη μιλάω, αλλά μιλάω».

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Η απάντηση της Μαρίας Αντωνά

Το μεσημέρι της Δευτέρας, η Μαρία Αντωνά προχώρησε σε μία δημόσια τοποθέτηση σε σχέση με το θέμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

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«Θα περίμενα από μία γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμία επαγγελματική παρουσία δεν είναι ‘μίνι’ όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια.

Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ή να έχβ ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μία άλλη».