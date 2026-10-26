Η κοινή φωτογραφία και οι ευχές.

Ξεχωριστή φαίνεται πως είναι η σημερινή ημέρα για την Ιωάννα Τούνη και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, καθώς εκείνος έχει την ονομαστική του εορτή.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, η γνωστή influencer θέλησε να του ευχηθεί δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με μία λεζάντα αφιερωμένη στον αγαπημένο της αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τα συναισθήματά της για τον αγαπημένο της.

Το στιγμιότυπο, το οποίο δημοσίευσε το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, φαίνεται πως αποτελεί αναμνηστικό από κάποιο από τα ταξίδια τους στο εξωτερικό.

Στη φωτογραφία, η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται να ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό του Δημήτρη Σπυριδωνίδη, ενώ εκείνος την κοιτά τρυφερά.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της μάλιστα, η influencer επέλεξε να προσθέσει το δικό της χιούμορ, ενώ παράλληλα χάρισε στον σύντροφό της της πιο θερμές ευχές της για τη γιορτή του:

«Του Αγίου Ρομπέρτο σήμερα ε;

Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο τύπο εκεί έξω!

Κάθε μέρα βρίσκεις τρόπο να με εκπλήσσεις και

να με κερδίζεις λίγο παραπάνω…

Πολύ τυχερή που σε έχω στη ζωή μου.

Σ’ αγαπώ φουλ, R. Μου».

{https://www.instagram.com/p/De9LXlXInPY/?hl=el}