Το δεύτερο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στη Microsoft φέτος.

Η Microsoft ανακοίνωσε σχέδιο εθελουσίας εξόδου για περίπου 60.000 εργαζομένους της- πάνω από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της.

Το σχέδιο αφορά εργαζομένους του κολοσσού στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ινδία και τη Βρετανία. Τον περασμένο Απρίλιο η Microsoft πρότεινε σχέδιο εθελουσίας εξόδου σε περίπου το 7% του εργατικού δυναμικού της στις ΗΠΑ, δηλαδή σχεδόν 9.000 άτομα.

Τώρα, η εθελουσία έξοδος αφορά ορισμένα τμήματα του ομίλου και αντιπροσωπεύει «έναν άλλον τρόπο προσαρμογής του εργατικού δυναμικού τους στις εξελισσόμενες ανάγκες», ανέφερε η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Έιμι Κόλμαν σε μήνυμα της προς το προσωπικό. Το σχέδιο απευθύνεται σε εργαζόμενους έως και τη βαθμίδα του αντιπροέδρου, με εξαίρεση, μεταξύ άλλων, ορισμένους υπαλλήλους στα κέντρα δεδομένων, στις πωλήσεις και στο μάρκετινγκ.

H Microsoft περιμένει μικρότερη συμμετοχή σε αυτή την εθελούσια έξοδο

Όσοι αποχωρήσουν θα λάβουν αποζημίωση που αντιστοιχεί σε εκείνη μιας συμβατικής απόλυσης. Η Microsoft αναμένει πολύ μικρότερη συμμετοχή σε σύγκριση με την εθελουσία έξοδο του περασμένο Απριλίου, ανέφερε η εταιρεία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το πρώτο πρόγραμμα έγινε αποδεκτό από περίπου το ένα τρίτο των υπαλλήλων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, είχε ανακοινώσει ο όμιλος τον Ιούλιο, προσθέτοντας ότι «οι θέσεις αυτές δεν αντικαθίστανται από την Τεχνητή Νοημοσύνη». Η Microsoft είχε ανακοινώσει επιβάρυνση ύψους 900 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδεόταν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

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Επιπλέον, ο όμιλος κατάργησε περίπου 4.800 θέσεις εργασίας στις αρχές Ιουλίου, δηλαδή το 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού του. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Microsoft, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκαν κατά 5.000 σε ένα χρόνο, έως τις 30 Ιουνίου, για πρώτη φορά από το 2016. Παράλληλα, η εταιρεία διέθεσε 41 δισεκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις μόνο κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, κυρίως για κέντρα δεδομένων και τα απαραίτητα μικροκυκλώματα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP