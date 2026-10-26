Τι αναφέρει στην ανακοίνωση του ο σύλλογος εργαζομένων ΕΟΠΑΕ.

Με ανακοίνωση του ο σύλλογος εργαζομένων του ΕΟΠΑΕ καταγγέλλει την αδικαιολόγητη μεταφορά του εργαζομένου Παναγιώτη Βέλλιου από δομές του ΚΕΘΕΑ στις φυλακές Κορυδαλλού τονίζοντας ότι διακόπτεται η θεραπευτική σχέση με ανθρώπους «οι οποίοι κινδυνεύουν τώρα με σοβαρή αποσταθεροποίηση της θεραπευτικής τους πορείας».

Οι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και σε δεύτερο άτομο που μετακινήθηκε χωρίς προφανή λόγο ενώ ήταν συντονιστής σε τρεις Ξενώνες επανένταξης.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων του ΕΟΠΑΕ

Ο Παναγιώτης Βέλλιος, μέσα από την προσωπική του διαδρομή, έχει δώσει μάχη με τις εξαρτήσεις βοηθώντας δεκάδες φυλακισμένους και αποφυλακισμένους συνανθρώπους μας να απεξαρτηθούν. Το 2022 ξεκίνησε να εργάζεται ως θεραπευτικό προσωπικό στη Θεραπευτική Κοινότητα και το Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ στις φυλακές Κορυδαλλού και για ένα διάστημα στο Κέντρο Υποδοχής Αποφυλακισμένων. Εντελώς αιφνιδιαστικά, χωρίς τεκμηρίωση και προηγούμενη ενημέρωση, η Διοίκηση του ΕΟΠΑΕ (του γραφειοκρατικού οργανισμού που έχει «απορροφήσει» τους φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων) έβγαλε πριν λίγες μέρες απόφαση μετακίνησής του σε Μονάδα Μείωσης Βλάβης που δεν έχει σχέση με την προϋπηρεσία του και χωρίς να το επιθυμεί ο ίδιος, για αυτό και έχει καταθέσει ένσταση.

Αυτά τα χρόνια εργαζόταν, εκτός από τον Κορυδαλλό, και στις φυλακές Θήβας, Άμφισσας, Μαλανδρίνου και Αυλώνα, παρέχοντας σημαντικό θεραπευτικό και συμβουλευτικό έργο. Πιο πριν, από το 2018 έως το 2022, ο Παναγιώτης Βέλλιος εργάστηκε εθελοντικά προσφέροντας βοήθεια σε ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης στις φυλακές, αλλά και σε δομές για οροθετικούς και για παιδιά. Έχει επενδύσει με σταθερότητα στη δουλειά του στη θεραπεία, παίρνοντας αρχικά πτυχίο ψυχολογίας και κάνοντας τώρα εξειδίκευση στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία και παράλληλα μεταπτυχιακό με αντικείμενο «ποινικό δίκαιο και εξαρτήσεις».

Όλα αυτά ενώ εργάζεται καθημερινά μέσα στις φυλακές και μεγαλώνει ένα μικρό παιδί! Ο ΕΟΠΑΕ τον «ανταμείβει» με τον χειρότερο τρόπο, μετακινώντας τον σε δομή με άλλο αντικείμενο, χωρίς κανένα λόγο και παρά τη θέλησή του. Ενώ ο ίδιος θέλει να συνεχίσει να δουλεύει στη θεραπεία και το σωφρονιστικό σύστημα, οι διοικούντες πετάνε στα σκουπίδια την εμπειρία και την επένδυση του. Αν φύγει από τις φυλακές, διακόπτεται η θεραπευτική σχέση που έχει χτίσει σε βάθος χρόνου με ανθρώπους, οι οποίοι κινδυνεύουν τώρα με σοβαρή αποσταθεροποίηση της θεραπευτικής τους πορείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν είναι ο μόνος: Αυτές τις μέρες, ο ΕΟΠΑΕ μετακινεί αιφνιδιαστικά κι άλλο προσωπικό σε Αθήνα, Λάρισα και Καλαμάτα.

Ανάμεσά τους, ο Πέτρος Ξανθάκος, συντονιστής των τριών Ξενώνων του πρώην 18 ΑΝΩ στην Αθήνα, τον οποίο στέλνουν από την Επανένταξη σε Χώρο Εποπτευόμενης Χρήσης.Ζητάμε να σταματήσει ο ΕΟΠΑΕ να φέρεται κακοποιητικά στο προσωπικό και να πλήττει βάναυσα τα δικαιώματα των ίδιων των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια.