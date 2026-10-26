Η περιοδεία Τσίπρα στην Πελοπόννησο και ο ...Χαρίτσης, την άλλη εβδομάδα η ένταξη Κασιμάτη στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Είτε ο Αντώνης Σαμαράς πήγε στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο σε συνεννόηση μαζί του είτε χωρίς συνεννόηση το μήνυμα είναι καθαρό. Φάνηκε και από τη θερμή τους χειραψία, αλλά και από το ότι καθήσαν δίπλα-δίπλα: Ναι μεν ο Καραμανλής δεν πρόκειται να προβεί σε καμία δήλωση υποστήριξης του κόμματος Σαμαρά όταν αυτό ανακοινωθεί, αλλά και δεν πρόκεται να προχωρήσει στην παραμικρή άμεση ή έμμεση δήλωση αποδοκίας του. Και βεβαίως δεν πρόκειται να προβεί στην παραμικρή δήλωση υποστήριξης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν το λες αυτό και ...επιτυχία του Μαξίμου!

Η ατάκα Μεσσήνιου

Ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός, πάντως, δείχνει πολύ ικανοποιημένος από τη στάση του Κώστα Καραμανλή, καθώς κατανοεί πλήρως ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ούτε στήριξης του κόμματός του ούτε αποδοκιμασίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. (Προσοχή, όχι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά του αρχηγού της).

Φαίνεται και από τη δήλωσή του: «Το θέμα δεν είναι να ακούσω εγώ την ομιλία Καραμανλή. Το θέμα είναι την ακούσουν άλλοι».

Μόνο που δεν έδειξε το Μαξίμου όταν έκανε τη δήλωση ο Αντ. Σαμαράς.

Λίγες οι παρουσίες «γαλάζιων»

Η αλήθεια είναι ότι οι παρουσίες "γαλάζιων" στελεχών αλλά και υπουργών στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού ήταν λιγότερες του αναμενομένου.

Παρόντες ήταν ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, για λίγο η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης που έχει όμως μια ιδαίτερα στενή σχέση με τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό αλλά και ως γραμματέας του κόμματος να φανεί πως είναι εκεί, ο Άγγελος Συρίγος και ο Δημήτρης Καλογερόπουλος που η δήλωσή του για το τουρκολιβυκό μνημόνιο "τον ήπιαμε" έκανε απίστευτη ζημιά στην κυβέρνηση.

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Δεν ήταν παρών και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας καθώς και ο Καραμανλής μιλούσε και η εκδήλωση πραγματοποιούνταν από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού στο Πολεμικό Μουσείο.

ΥΓ: Ο Προκόπης Παυλόπουλος υπήρξε ...δικαιολογημένος!

Σήμερα η δίωξη στον αδερφό του υπουργού

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να φτάσει το έγγραφο της ηγεσίας της δικαιοσύνης στο υπουργείο Δικαιοσύνης για τον αντιεισαγγελέα Βασίλη Φλωρίδη που παρενέβη δημοσίως σε ανοιχτή εισαγγελική υπόθεση.

Επειδή ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης είναι αδερφός του αντιεισαγγελέα την επιστολή θα παραλάβει ο υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος και θα ασκήσει την πειθαρχική δίωξη.

Ο Γ. Φλωρίδης μάλιστα δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τη δίωξη του αδερφού του- το είπε και στον πρωθυπουργό!

Σοβαρό πρόβλημα με τον Κουλκουδίνα -Τον έκαναν και γραμματέα της Βουλής!

Αν δεν υπήρχε η ...ατάκα του «όποιος δεν έχει δέκα ευρώ για βενζίνα ας πάει και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς» ίσως τον βουλευτή της ΝΔ Σπύρο Κουλκουδίνα να μην τον είχε μάθει κανείς εκτός του νομού Πιερίας που εκλέγεται.

Τώρα, μετά την αποκάλυψη της «Εφημερίδας των Συντακτών» παραδέχεται ότι έλαβε επιχορήγηση 200.000 ευρώ για ...ψάρεμα!

«Ήταν νόμιμα» λέει ξεδιάντροπα!

Το Μαξίμου φοβάται ότι μπορεί η υπόθεση να λάβει διαστάσεις. Και μάλιστα σε ένα νομό όπως η Πιερία, που η ΝΔ έχει ήδη πολύ μεγάλο πρόβλημα, η ζημιά να είναι ακόμα μεγαλύτερη!

Αλλά μάλλον είναι αργά για ..δάκρυα!

Πρώτον, γιατί τα λεφτά δεν τα πήρε μόνος του- κάποιοι του τα έδωσαν.

Και δεύτερον, η ηγεσία της ΝΔ τον πρότεινε για γραμματέα της Βουλής μετά την ατάκα του για το δεκάευρο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς!

Στην Πελοπόνησο ο Τσίπρας

Η επόμενη περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα θα πραγματοποιηθεί στην Πελοπόνησο.

Λόγω της 28ης Οκτωβρίου την Τετάρτη θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Ουκ ολίγοι έχουν ήδη στραμμένα τα βλέμματα στον Αλέξη Χαρίτση...

Την άλλη εβδομάδα η Νίνα Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ

Η παρουσία της Νίνας Κασιμάτη στο μνημόσυνο για τα πέντε χρόνια από το θάνατο της Φώφης Γεννηματά στο Α΄Νεκροταφείο έπεισε και τον πιο δύσπιστο ότι η συμπόρευσή της με το ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένη.

Η συνάντησή της με τον Νίκο Ανδρουλάκη και η ανακοίνωση της ένταξής της στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ είναι πλέον θέμα ολίγων ημερών.

Θα γινόταν αυτή την εβδομάδα αλλά θα λείπει εκτός Αθηνών ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Οπότε πάμε για την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ραγκούσης δεν συζητά (ακόμα;) για το Δήμο Πάρου

Η στήλη έγραφε χθες για τις πιέσεις που δέχεται ο Γιάννης Ραγκούσης προκειμένου να θέσει ξανά υποψηφιότητα για τη δημαρχία στην Πάρο.

Η αλήθεια είναι πως ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί επ΄ αυτού σε κανέναν.