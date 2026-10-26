Η προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου και του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη φέρνει νέα δεδομένα στην υπόθεση του Basketgate, ενώ σήμερα απολογούνται τρία ακόμη πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται οι θεσμικές εξελίξεις και η επόμενη ημέρα του ελληνικού μπάσκετ.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο παραιτηθείς πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο στενός συνεργάτης του, επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, κρίθηκαν χθες προσωρινά κρατούμενοι, μετά τις απολογίες τους.

Οι δύο άνδρες αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή τους. Με την εξέλιξη αυτή, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του Basketgate ανέρχονται πλέον σε τρεις, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί την περασμένη Παρασκευή η προφυλάκιση του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ο οποίος είχε απολογηθεί επί ώρες ενώπιον του ανακριτή, προτού αποφασιστεί η προσωρινή του κράτηση.

Σήμερα οι απολογίες τριών ακόμη διαιτητών

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, καθώς ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν ακόμη τρία πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας.

Πρόκειται για τη διεθνή διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, τον ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και τον πρώην διαιτητή και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Τάσο Πηλοΐδη, οι οποίοι έχουν κληθεί να απολογηθούν στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

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Συνάντηση Βρούτση με τη διοίκηση της ΕΟΚ

Παράλληλα, οι δικαστικές εξελίξεις προκαλούν κινητικότητα και σε θεσμικό επίπεδο. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί συνάντηση του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, στο γραφείο του υπουργού, έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από το Basketgate, οι επιπτώσεις τους στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς και τα επόμενα βήματα για την επόμενη ημέρα του αθλήματος.