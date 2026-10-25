Αναφέρθηκε λεπτομερώς στα οικονομικά του στοιχεία. Απάντησε στις επίμονες ερωτήσεις του ανακριτή επί 3,5 ώρες.

Ως θύμα σκευωρίας παρουσίασε τον εαυτό του ο Ευάγγελος Λιόλιος στην απολογία του, υποστηρίζοντας πως η στοχοποίησή του συνδέεται αποκλειστικά με τη θέση του στην Προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε εκείνος επιδίωκε να «καθαρίσει» τον χώρο του μπάσκετ, ενώ όσοι στρέφονται εναντίον του ήθελαν τη διατήρηση του προηγούμενου καθεστώτος . «Κάποιοι ήθελαν να με απομακρύνουν από τη θέση αυτή», φέρεται να είπε. Για το λόγο αυτό, αν και ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, ενημέρωσε τον ανακριτή ότι έχει παραιτηθεί από τη θέση του έως ότου ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία.

Στο πολυσέλιδο υπόμνημα που κατέθεσε ο Ευάγγελος Λιόλιος, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία προς επίρρωση των ισχυρισμών του, επιμένοντα πως δεν έχει καμία σχέση με «στημένους» αγώνες.

Απαντώντας δε στις επίμονες ερωτήσεις του ανακριτή επί 3,5 ώρες, ο κατηγορούμενος, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των μαρτύρων και ισχυρίστηκε πως ποτέ δεν του έγινε κάποια παρατήρηση στους τέσσερις φορολογικούς ελέγχους που έχουν διεξαχθεί την τελευταία δεκαετία. Αναφέρθηκε λεπτομερώς στα οικονομικά του στοιχεία, ενώ προσκόμισε και τα έγγραφα από τους ελέγχους αυτούς για να καταδείξει πως δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό από την πλευρά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μάλιστα από τους ελέγχους αυτούς , έγινε το 2025 και αφορούσε τα έτη 2019-2020. Σε αυτόν έγιναν «φύλλο και φτερό», όπως είπε, όλα τα οικονομικά του στοιχεία (ατομική περιουσία, η ομάδα του Προμηθέα και η επιχείρησή του). Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ελέγχθηκαν και θυρίδες, αλλά και τραπεζικοί λογαριασμοί του εσωτερικού και του εξωτερικού και δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Αρνητική ήταν η στάση και του στενού συνεργάτη του Ευάγγελου Λιόλιου ο οποίος παρέμεινε περίπου 40 λεπτά στο ανακριτικό γραφείο, αποποιούμενος οποιαδήποτε σχέση με τους στημένους αγώνες μπάσκετ.