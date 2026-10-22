Την πόρτα των δικαστηρίων της οδού Ευελπίδων πέρασαν οι έξι κατηγορούμενοι για στημένους αγώνες μπάσκετ μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος.

Ντόμινο εξελίξεων προκαλεί το πρωτοφανές σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ και έχει ήδη απασχολήσει διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, μεταφέρθηκαν, όπως αναμενόταν, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ακόμη πέντε κατηγορούμενοι.

Οι έξι κατηγορούμενοι και οι κατηγορίες

Πρόκειται για τους διαιτητές Βάσω Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου, Τάσο Πηλοΐδη και Ηλία Κορομηλά, καθώς και τον Γιώργο Μαυραγάνη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας, με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων.

Η έρευνα άρχισε έπειτα από καταγγελίες για τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και έχει πλέον διευρυνθεί, καλύπτοντας περίπου 50 αγώνες. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, μαρτυρίες και ηλεκτρονικά μηνύματα, ενώ τα μεγάλα χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες συγκαταλέγονται στα βασικά στοιχεία της δικογραφίας.

Πιθανό να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες

Η μεταγωγή των έξι κατηγορουμένων στα δικαστήρια αποτελεί την επόμενη σημαντική εξέλιξη μετά τις συλλήψεις της Τετάρτης.

Οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Από το περιβάλλον τους υποστηρίζεται ότι έως την Τετάρτη δεν είχαν λάβει γνώση του συνόλου των στοιχείων της υπόθεσης, ενώ αμφισβητούνται και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες είχαν κληθεί προηγουμένως να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας.

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Πέρα από την ποινική διάσταση, η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία της ελληνικής διαιτησίας και της ΕΟΚ, ενώ έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.