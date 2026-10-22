Ντόμινο αποκαλύψεων για τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ με πρωταγωνιστή των Βαγγέλη Λιόλιο.

Στα άδυτα του χώρου του μπάσκετ, ενός από τα πλέον δημοφιλή αθλήματα στη χώρα μας μπήκε η Δικαιοσύνη, αποκαλύπτοντας παρασκηνιακά «μαγειρέματα» για το στήσιμο αγώνων με πρωτεργάτη τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Η άσκηση των ποινικών διώξεων σε βάρος κορυφαίων παραγόντων του μπάσκετ εκτιμάται ότι ανοίγει το «κουτί της πανδώρας», δρομολογώντας ραγδαίες εξελίξεις.

Άνοιξαν τα στόματα για τους «στημένους» αγώνες

Όπως όλα δείχνουν, η έρευνα που ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, βρίσκεται πλέον στην επόμενη φάση της και κανείς δεν μπορεί πλέον να προβλέψει, που μπορεί να φτάσει, αν αποφασίσουν να ανοίξουν και άλλα στόματα.

Δύο μάρτυρες που θεωρούνται κομβικής σημασίας για τις αρχές, ήδη μίλησαν, στο πλαίσιο της έρευνας, αποκαλύπτοντας δωροδοκίες και χορό χιλιάδων ευρώ για το στήσιμο αγώνων μπάσκετ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πρώην διαιτητές που φέρονται να δωροδοκήθηκαν στο παρελθόν. Προσήλθαν μάλιστα αυτοβούλως και κατήγγειλαν όσα γνώριζαν, προσκομίζοντας συγκεκριμένα στοιχεία για να θεμελιώσουν τις καταγγελίες τους.

Όπως λένε αρμόδιες πηγές, και οι δύο εμφανίστηκαν να ξέρουν πολύ καλά τον τρόπο λειτουργίας του «στησίματος» των αγώνων και η συνεργασία τους χαρακτηρίζεται πολύτιμη για την εξέλιξη της έρευνας. Για το λόγο αυτό άλλωστε ο εισαγγελέας απείχε από την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους, όπως προβλέπει ο νόμος για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη τέτοιων αξιόποινων πράξεων .

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ντόμινο των αποκαλύψεων

Αν και η αρχή των καταγγελιών έγινε από την ΚΑΕ Αμαρουσίου, τον Απρίλιο του 2026, οι αποκαλύψεις πήραν τη μορφή ντόμινο, καθώς οκτώ πρόσωπα έχουν μέχρι στιγμής δώσει σημαντικά στοιχεία στον αθλητικό εισαγγελέα για τη χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ σε βάθος μάλιστα δεκαετίας, από το 2016 έως το 2026.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι στημένοι αγώνες στο μπάσκετ φαίνεται ότι αφορούσαν από τα σχολικά και εφηβικά πρωταθλήματα έως την Α2 και Α1 κατηγορία. Περίπου 50 αγώνες διαφόρων ομάδων, ελέγχονται μέχρι αυτή τη στιγμή ως ύποπτοι.

Η έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα η οποία διεξήχθη με απόλυτη μυστικότητα κατέληξε στην άσκηση της ποινικής δίωξης και την έκδοση των έξι ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλη Λιόλιου και πέντε ακόμα προσώπων για τα αδικήματα της δωροδοκίας και της δωροληψίας, στο πλαίσιο των αυστηρότερων μάλιστα διατάξεων του αθλητικού νόμου.

Πιθανή η διεύρυνση του κατηγορητηρίου

Όλοι οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν σήμερα αρχικά στον εισαγγελέα για την εκτέλεση των σε βάρος τους ενταλμάτων και στη συνέχεια, στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου ή και του κύκλου των κατηγορουμένων, εάν προκύψουν επαρκή στοιχεία από την ανάκριση. Ο εντοπισμός ωστόσο στο σπίτι ενός εκ των εμπλεκομένων, ποσού 820.000 ευρώ το οποίο φαίνεται να μη δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του, εκτιμάται ότι θα φέρει σύντομα στην υπόθεση και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.