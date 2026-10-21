Η ανακοίνωση της ΕΟΚ μετά τη σύλληψη του προέδρου της για την υπόθεση των στημένων στο μπάσκετ.

Μία λιτή ανακοίνωση 40 λέξεων ήταν η πρώτη επίσημη αντίδραση της ΕΟΚ μετά τη σύλληψη του προέδρου της, Βαγγέλη Λιόλιου, στο πλαίσιο των ερευνών για υπόθεση στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως, για να ενημερωθούν τα μέλη του για τη νομική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Σε αυτή δεν γίνεται αναφορά στο αντικείμενο των ερευνών- στημένα παιχνίδια μέχρι και σε σχολικά πρωταθλήματα- ούτε στη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου και τα εντάλματα σε βάρος συνολικά έξι ατόμων.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Το Δ.Σ. της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 21/10/26, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών του για τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά το χώρο του μπάσκετ.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται αδιάκοπα, μέσω των επίσημων ανακοινώσεων και διαδικασιών».

Ο Παναθηναϊκός προαναγγέλλει προσφυγή στη δικαιοσύνη

Η έρευνα για στημένους αγώνες στο μπάσκετ και οι συλλήψεις του Βαγγέλη Λιόλιου και διαιτητών προκάλεσαν την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Η «πράσινη» ΚΑΕ προανήγγειλε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, «για να διεκδικήσει όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς».

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Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επί χρόνια υφίσταται τερατώδεις διαιτησίες από πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα που ορίζονται παρανόμως κατ’ εξακολούθηση, χάνει τίτλους, παίζει κεκλεισμένων θυρών στο γήπεδο που πλήρωσε με δικά της λεφτά και πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμα, επειδή ο ιδιοκτήτης της, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καταδικάζει δημοσίως, κραυγάζει για ό,τι εμετικό όλοι βλέπουν και σιωπούν. Στοχοποιήθηκε, κατασυκοφαντήθηκε, του απαγορεύθηκε να βλέπει την ομάδα του, εμποδίστηκε από το να παραστεί στο μνημόσυνο του Πατέρα του.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μένει και παίζει σε αγώνες με διαιτητές στους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργήματα, σε διαιτητές που κρατούν σε μετρητά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα σπίτια τους, μένει και παίζει με διαιτητές που δε σέβονται το άθλημα, μένει και παίζει σε ένα σύστημα σάπιο που βιάζει ό,τι αγαπάμε πιο πολύ. Το μπάσκετ.

Επιχειρήσατε να μας εξουθενώσετε, προσπαθήσατε να αντιστρέψετε κάθε ιδανικό, λογική, πραγματικότητα. Πιστέψατε ότι τα καταφέρνατε. Ξεχάσατε, ωστόσο, κάτι πολύ κρίσιμο. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι κύπελλα, τίτλοι, φανέλες, πρόσωπα. Ο Παναθηναϊκός είναι αξία. Και όσοι τον υπηρετούμε, γνωρίζουμε καλά ότι υπερασπιζόμενοι αυτόν, υπερασπιζόμαστε την ιστορία, το τριφύλλι, το δίκαιο και τις αρχές του.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσει όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς. Το οφείλουμε απέναντι στον κόσμο μας που υπέμεινε αυτό το μαρτύριο σε ζωντανή μετάδοση και φυσικά το οφείλουμε και στους αθλητές και προπονητές μας που στερήθηκαν ό,τι δικαιούνταν. Και θα το κάνουμε. Αυτή θα είναι η επόμενη νίκη μας απέναντι στο καθεστώς.

Καλή τύχη στο σκοτάδι σας.

Καλή τύχη στην ανυπαρξία.

Το φως του ήλιου θα κερδίζει πάντα.

Υ.Γ.: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέρχεται όποτε κρίνεται απαραίτητο».