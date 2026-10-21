Ραγδαίες εξελίξεις με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Βαγγέλης Λιόλιος. Παράλληλα, εκδόθηκαν άλλα 5 εντάλματα για παράγοντες και διαιτητές της ΚΕΔ.

Συνελήφθη πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος κατόπιν συντάλματος σύλληψης που εξέδωσε ο αθλητικός εισαγγελέας που ερευνά καταγγελίες για γεγονότα στο ελληνικό μπάσκετ.

Ένταλμα σύλληψης για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, εκδόθηκε την Τετάρτη (21/10), το οποίο αφορά έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα για καταγγελίες σχετικές με γεγονότα στο ελληνικό μπάσκετ.

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούν μεταξύ άλλων τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο, τη διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα, τον επίσης διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, τον Ηλία Κορομηλά (αρχιδιαιτητής - ειδικός σύμβουλος διαιτησίας), οι επίσης διαιτητές Πηλοϊδής και Αναστόπουλος και ο Γιώργος Μαυραγάνης (επιχειρηματίας πρώην αθλητής).

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι έξι φέρονται να διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου, μετά από έρευνα που διενήργησε ο αθλητικός εισαγγελέας με αφορμή καταγγελίες για παράνομες πράξεις στο χώρο του μπάσκετ.

Εισαγγελικές πηγές, συνδέουν τα εντάλματα με υπόθεση στημένων αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ αλλά και άλλων κατηγοριών τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, ενώ η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει μηνύματα παραγόντων και καταθέσεις - καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

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Σε έρευνες που έγιναν , σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να εντοπίστηκαν στην κατοχή εμπλεκομένων μεγάλα χρηματικά ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Μετά την άσκηση της δίωξης η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν αύριο οι κατηγορούμενοι.