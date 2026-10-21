Η διαιτητής συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Μετά τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, συνελήφθη και η διαιτητής Βασιλική Τσαρούχα, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Η διαιτητής συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Πέρα από τον Βαγγέλη Λιόλιο και τη Βασιλική Τσαρούχα, εντάλματα εκδόθηκαν επίσης για τους διαιτητές Πέτρο Παπαπέτρου, Αναστάσιο Πηλοΐδη και Αναστόπουλο, για τον αρχιδιαιτητή Ηλία Κορομηλά και για τον επιχειρηματία, πρώην αθλητή, Γιώργο Μαυραγάνη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μόνο ο τελευταίος δεν έχει συλληφθεί.

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν στο πλαίσιο έρευνας του αθλητικού εισαγγελέα για καταγγελίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι φέρονται να διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Εισαγγελικές πηγές συνδέουν τα εντάλματα με υπόθεση στημένων αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ και όχι μόνο, ενώ η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει μηνύματα παραγόντων και καταθέσεις - καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα. Μετά την άσκηση της δίωξης η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν αύριο, Πέμπτη, οι κατηγορούμενοι.

Σε σπίτι διαιτητή μπάσκετ βρέθηκαν 820.000 ευρώ

Στο πλαίσιο των ερευνών, στην κατοχή των εμπλεκομένων φέρεται να εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο χρηματοκιβώτιο διαιτητή της επαρχίας εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ.

Στο μικροσκόπιο 50 ματς - Έστηναν αγώνες μέχρι και σε σχολικά πρωταθλήματα

Στους έξι σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης καταλογίζονται στημένοι αγώνες μέχρι και σε σχολικά πρωταθλήματα. Στο «μικροσκόπιο» είναι περίπου 50 ματς, το ένα από αυτά στο εξωτερικό.

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από την καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον περασμένο Απρίλιο για τον τρόπο λειτουργίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και ειδικότερα για ενέργειες του προέδρου της, Βαγγέλη Λιόλιου. Τη σκυτάλη των καταγγελιών πήραν άλλα πρόσωπα και στο πλαίσιο της έρευνας του αθλητικού εισαγγελέα, οχτώ μάρτυρες φέρεται να έδωσαν αποκαλυπτικά στοιχεία, από τους οποίους οι δύο προσκόμισαν σημαντικές πληροφορίες για «στήσιμο» αγώνων, καθώς έχουν δωροδοκηθεί οι ίδιοι στο παρελθόν.

Οι δύο μάρτυρες εμφανίστηκαν αυτοβούλως στο εισαγγελικό γραφείο για να αποκαλύψουν όσα γνώριζαν και λόγω της συνδρομής που παρείχαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης δεν πρόκειται να διωχθούν ποινικά για εμπλοκή στους «στημένους» αγώνες.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να έχουν περιλαμβάνονται επίσης μηνύματα και υλικό από τα οποία προκύπτει το στήσιμο αγώνων σε όλες τις κατηγορίες -από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την πρώτη κατηγορία- στο χρονικό διάστημα από το 2016 έως το 2026.