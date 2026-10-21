Το χρηματικό ποσό εντοπίστηκε στο σπίτι διαιτητή στην επαρχία.

Νέα στοιχεία έρχονται μετά τις συλλήψεις για στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο χρηματοκιβώτιο διαιτητή της επαρχίας εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ.

Πρόκειται για το νεότερο στοιχείο της έρευνας, κατά την οποία έχουν εντοπιστεί μεγάλα χρηματικά ποσά στην κατοχή εμπλεκομένων, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν δικαιολογούνται.

Πριν από λίγο ώρα ο αθλητικός εισαγγελέας εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο και άλλους 5 παράγοντες και διαιτητες. Τα εντάλματα φέρεται να αφορούν τους: Γιώργο Μαυραγάνη, συνεργάτη του Λιόλιου στην ΕΟΚ, Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου, Ηλία Κορομηλά, Αναστάσιο Πηλοϊδη όλοι διαιτητές μπάσκετ. Όλοι έχουν ήδη συλληφθεί, πλην του Γιώργου Μαυραγάνη και της Βασιλικής Τσαρούχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι εμπλεκόμενοι φέρονται να διώκονται, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία, βάσει των διατάξεων της αθλητικής νομοθεσίας.