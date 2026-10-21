Το κουβάρι της υπόθεσης των στημένων αγώνων στο μπάσκετ άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026.

Στημένοι αγώνες ακόμη και στα σχολικά πρωταθλήματα καταλογίζονται στους έξι εμπλεκόμενους σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Στο «μικροσκόπιο» περίπου 50 αγώνες μπάσκετ, εκ των οποίων ο ένας στο εξωτερικό.

Το κουβάρι της υπόθεσης των στημένων αγώνων στο μπάσκετ άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026 για τον τρόπο λειτουργίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και ειδικότερα για ενέργειες του ίδιου του προέδρου της, Ευάγγελου Λιόλιου.

Γρήγορα όμως τη σκυτάλη των καταγγελιών πήραν και άλλα πρόσωπα που γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα. Στο πλαίσιο της έρευνας του αθλητικού εισαγγελέα, αποκαλυπτικά στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσαν οκτώ μάρτυρες, από τους οποίους οι δύο φέρονται να προσκόμισαν σημαντικές πληροφορίες για το το «στήσιμο» των αγώνων καθώς έχουν δωροδοκηθεί οι ίδιοι στο παρελθόν.

Οι δύο μάρτυρες εμφανίστηκαν μάλιστα αυτοβούλως στο εισαγγελικό γραφείο για να αποκαλύψουν όσα γνώριζαν και, λόγω της συνδρομής που παρείχαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης, δεν πρόκειται να διωχθούν ποινικά για εμπλοκή στους «στημένους» αγώνες.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί φέρεται να έχουν περιλαμβάνονται επίσης μηνύματα και υλικό από τα οποία προκύπτει το στήσιμο αγώνων σε όλες τις κατηγορίες -από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την πρώτη κατηγορία-, στο χρονικό διάστημα από το 2016 έως το 2026.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «στόχαστρο» έχουν μπει 50 αγώνες μπάσκετ, μεταξύ των οποίων κι ένας αγώνας εξωτερικού οι οποίοι και ελέγχονται. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών φέρεται να έχει εντοπιστεί σε συλληφθέντα μεγάλο ποσό, που αγγίζει τις 800.000 ευρώ, το οποίο όμως φαίνεται πως δεν δικαιολογείται από την οικονομική του επιφάνεια και τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Σύλληψη και της Βασιλής Λιόλιου

Εν τω μεταξύ, μετά τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, συνελήφθη και η διαιτητής Βασιλική Τσαρούχα, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Η διαιτητής συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Πέρα από τον Βαγγέλη Λιόλιο και τη Βασιλική Τσαρούχα, εντάλματα εκδόθηκαν επίσης για τους διαιτητές Πέτρο Παπαπέτρου, Αναστάσιο Πηλοΐδη και Αναστόπουλο, για τον αρχιδιαιτητή Ηλία Κορομηλά και για τον επιχειρηματία, πρώην αθλητή, Γιώργο Μαυραγάνη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μόνο ο τελευταίος δεν έχει συλληφθεί.

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν στο πλαίσιο έρευνας του αθλητικού εισαγγελέα για καταγγελίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι φέρονται να διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Εισαγγελικές πηγές συνδέουν τα εντάλματα με υπόθεση στημένων αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ και όχι μόνο, τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, ενώ η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει μηνύματα παραγόντων και καταθέσεις - καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα. Μετά την άσκηση της δίωξης η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν αύριο, Πέμπτη, οι κατηγορούμενοι.