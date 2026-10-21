Προς ώρας, η στήλη θα αρκεστεί στην επισήμανση πως η νέα υπόθεση στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ μάλλον είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, σε μια υπόθεση με πολλά επεισόδια και πρόσωπα, η οποία μόλις ανοίγει.

Στις 18 Απριλίου η στήλη, με αφορμή τις πρώτες αποκαλύψεις για πεπραγμένα του ισχυρού άνδρα της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, έγραφε για «αναπάντεχη βραδυφλεγή βόμβα στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου».

Δεν χρειάστηκαν παρά έξι μήνες για να επιβεβαιωθεί, με τη σύλληψη του επικεφαλής της ΕΟΚ και ακόμα πέντε διαιτητών και παραγόντων για στημένους αγώνες, πως η δράση του επικεφαλής της ΕΟΚ θα απασχολήσει πέραν του αθλητικού και το δικαστικό ρεπορτάζ.

Προς ώρας, η στήλη θα αρκεστεί στην επισήμανση πως η νέα υπόθεση στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ μάλλον είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, σε μια υπόθεση με πολλά επεισόδια και πρόσωπα, η οποία μόλις ανοίγει.

Και η οποία, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, έχει πολύ μεγάλες «ουρές», που ξεπερνούν κατά πολύ τα στενά αθλητικά όρια και φθάνουν μέχρι τον πυρήνα της επιχειρηματικής αλλά και πολιτικής ζωής της χώρας.

Ως εκ τούτου, καλό θα είναι όσοι αναγνωρίζουν εαυτούς ως ενδιαφερόμενους να παραμείνουν προσδεδεμένοι, διότι αναμένονται αναταράξεις.