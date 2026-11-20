Allwyn: Οι μοχλοί ανάπτυξης για το 2027

Με θετικές προοπτικές ανάπτυξης, ενίσχυσης της κερδοφορίας και αύξησης των ταμειακών ροών φαίνεται να εισέρχεται στο 2027 η Allwyn. Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2026 δημιουργούν θετική βάση για την επόμενη χρονιά, καθώς τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 19%, στα 1,22 δισ. ευρώ, και το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 6%, στα 396 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιορίστηκαν κατά 29%, ενισχύοντας την παραγωγή ταμειακών ροών.

Θετικές είναι οι ενδείξεις από τη Βρετανία, όπου το προσαρμοσμένο EBITDA διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 18 εκατ. ευρώ. Σημαντικός αναπτυξιακός μοχλός παραμένει η αμερικανική PrizePicks, η οποία κατέγραψε αύξηση εσόδων 29% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ η εισαγωγή νέων προϊόντων διευρύνει τις δυνατότητες ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα, η Allwyn συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανανέωση του χαρτοφυλακίου παιχνιδιών. Η διάθεση του Eurojackpot μέσω διαδικτύου αποτελεί σημαντικό βήμα, καθώς ένας στους τρεις online παίκτες συμμετείχε στο παιχνίδι ήδη από τον πρώτο μήνα λειτουργίας του. Ενδεικτικά, το Eurojackpot προσέλκυσε συνολικά ένα εκατομμύριο παίκτες κατά τον πρώτο χρόνο παρουσίας του στην ελληνική αγορά.

Η δυναμική αυτή, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αξιοποίηση της υφιστάμενης πελατειακής βάσης, δημιουργεί προϋποθέσεις περαιτέρω αύξησης των ψηφιακών εσόδων το 2027. Ήδη, στην ηπειρωτική Ευρώπη, τα διαδικτυακά καθαρά έσοδα από παιχνίδια ενισχύθηκαν κατά 8%.

Τέλος, η Betano, στην οποία η Allwyn συμμετέχει με ποσοστό 36,75% σχεδιάζει την είσοδό της σε τέσσερις νέες αγορές στις αρχές του 2027, διευρύνοντας το διεθνές αποτύπωμά της. Στο τρίτο τρίμηνο του 2026, τα συνολικά έσοδα της Betano αυξήθηκαν κατά 17% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, παρά τις δυσμενείς για τον πάροχο αθλητικές εκβάσεις.

Coffee Island: Αλλαγή διοίκησης

Σε αλλαγή διοίκησης προχώρησε η ΣΑΠΛΑΪ ΓΙΟΥΝΙΚ ΑΕ (Supply Unique), η μητρική εταιρεία της γνωστής ελληνικής αλυσίδας καφέ Coffee Island, λίγες εβδομάδες μετά την προφυλάκιση του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, για την υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ, το γνωστό σκάνδαλο «Basketgate». Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16 Νοεμβρίου. Νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, με αντιπρόεδρο τη Βασιλική Λιόλιου και μέλος τον Παναγιώτη Λιόλιο. Η θητεία τους λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2032. Ο Βαγγέλης Λιόλιος, που μέχρι πρότινος κατείχε την προεδρία της εταιρείας, δεν συμμετέχει πλέον στη διοίκηση. Η αλλαγή πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά την προφυλάκισή του, ήτοι αποτελεί μια αναγκαστική διοικητική αναδιάρθρωση.

Η AKTOR, η Παρευξείνια Τράπεζα και το φράγμα Μιναγιώτικου

Με μια εγγυοδοτική συμφωνία ύψους 25 εκατ. ευρώ με την Παρευξείνια Τράπεζα, η AKTOR προχωρά στις χρηματοοικονομικές διευθετήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του φράγματος Μιναγιώτικου στη Μεσσηνία, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ, στις 25 Νοεμβρίου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 96,49 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ, το Διοικητικό Συμβούλιο της AKTOR Κατασκευές ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας AKTOR Συμμετοχές σε Έργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στο πλαίσιο συμφωνίας εγγυοδοτικής διευκόλυνσης με την Παρευξείνια Τράπεζα. Η συμφωνία προβλέπει ότι η AKTOR Κατασκευές αναλαμβάνει ρόλο εγγυήτριας, παρέχοντας παράλληλα εμπράγματες εξασφαλίσεις μέσω σύστασης ενεχύρου και εκχώρησης απαιτήσεων επί τραπεζικού λογαριασμού της.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αποτελούν μέρος της χρηματοοικονομικής προετοιμασίας για το έργο, το οποίο έχει αναλάβει κοινοπρακτικό σχήμα με τη συμμετοχή των AKTOR, Μ Παραχωρήσεις και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ακόμη μίας εκκρεμότητας ενόψει της συμβασιοποίησής του.

Υπερταμείο: Ο άνθρωπος της Λαγκάρντ και ο Ιρλανδός των μνημονίων

Ένας παλιός συνεργάτης της Κριστίν Λαγκάρντ, ένας Ιρλανδός που έζησε από μέσα την περιπέτεια των Μνημονίων και τρία υψηλόβαθμα στελέχη της ελληνικής οικονομικής διοίκησης αποτελούν το νέο Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης του Υπερταμείου. Στην προεδρία του Συμβουλίου παραμένει ο Γάλλος Jacques Le Pape, που υπηρέτησε στο γαλλικό υπουργείο Οικονομικών δίπλα στη Λαγκάρντ και βρίσκεται στο Υπερταμείο από το 2016. Δίπλα του ο Kevin Cardiff, πρώην γενικός γραμματέας του ιρλανδικού υπουργείου Οικονομικών, την εποχή που η Ιρλανδία μπήκε σε πρόγραμμα διάσωσης. Την πεντάδα συμπληρώνουν η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου (η θητεία της οποίας οδεύει σε ανανέωση), η γενική γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Παυλίνα Καρασιώτου και ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Δημήτρης Τσάκωνας.

Η Lavipharm

Συμπίεση των περιθωρίων κερδοφορίας καταγράφει η Lavipharm στο 9μηνο του 2026, παρά τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία. Οι καθαρές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 32,4%, στα 55,09 εκατ. ευρώ, ωστόσο τα προσαρμοσμένα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό, κατά 12,5%, στα 10,71 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο EBITDA υποχώρησε στο 19,44% από 22,88% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει το μικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο περιορίστηκε στο 42,82% από 45,21%, παρά την αύξηση του μικτού κέρδους κατά 25,4%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4,02 εκατ. ευρώ, έναντι 3,51 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 14,3%. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου Lavipharm διαμορφώθηκε στα 38,04 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,66 φορές το ετησιοποιημένο προσαρμοσμένο EBITDA των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων.

Στον τομέα των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (OTC), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,1%, στα 6,93 εκατ. ευρώ από 6,79 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας σαφώς χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το σύνολο των δραστηριοτήτων. Ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή τους στις συνολικές πωλήσεις περιορίστηκε στο 11,3% από 14,2% πέρυσι. Αντίθετα, οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην εγχώρια αγορά ενισχύθηκαν κατά 30%, στα 35,35 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 36,4%, στα 18,63 εκατ. ευρώ.

Η ΗΡΩΝ και το ομολογιακό της REPOWER

Στην παροχή εξασφαλίσεων για ομολογιακό δάνειο ύψους έως 71,48 εκατ. ευρώ της Reserve Energy Power (REPOWER) προχώρησε η ΗΡΩΝ Ενεργειακή, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής συμφωνίας που συνδέεται με έργα αποθήκευσης ενέργειας και περιλαμβάνει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Γενική Συνέλευση της ΗΡΩΝ Ενεργειακή ενέκρινε την παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη δύο συμβάσεων εκχώρησης απαιτήσεων και δικαιωμάτων προς τη Eurobank, η οποία ενεργεί ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών.

Στο επίκεντρο της συναλλαγής βρίσκεται η σύμβαση που έχει συνάψει η ΗΡΩΝ με την Optimus Energy στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, με αντικείμενο τη βελτιστοποίηση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (Battery Energy Storage System – BESS). Η συμφωνία αφορά συγκεκριμένα τον σταθμό «ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙ».

Με βάση την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ΗΡΩΝ θα εκχωρήσει προς τη Eurobank το σύνολο των υφιστάμενων και μελλοντικών απαιτήσεων, δικαιωμάτων και εσόδων που απορρέουν από τη συγκεκριμένη εμπορική συμφωνία. Ακόμη, προβλέπεται δεύτερη σύμβαση εκχώρησης, η οποία αφορά τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα της εταιρείας από τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθενται τα έσοδα της συμφωνίας βελτιστοποίησης.

Οι εξασφαλίσεις παρέχονται υπέρ της REPOWER, η οποία έχει εκδώσει κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ύψους έως 71.480.057 ευρώ. Το πρόγραμμα έκδοσης του δανείου φέρει ημερομηνία 15 Μαΐου 2026 και περιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 16 εκατ. ευρώ με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Γιώτης: Διανομή αποθεματικών

Στη διανομή έκτακτων αποθεματικών συνολικού ύψους 3,18 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της προχωρά η βιομηχανία τροφίμων Γιώτης, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση αφορά φορολογημένα έκτακτα αποθεματικά που σχηματίστηκαν κατά τις οικονομικές χρήσεις 2020 και 2021. Ειδικότερα, από το συνολικό ποσό των 3,18 εκατ. ευρώ, τα 2,46 εκατ. ευρώ προέρχονται από τη χρήση 2020 και τα υπόλοιπα 716.310,69 ευρώ από τη χρήση 2021. Η κίνηση εντάσσεται στην αξιοποίηση συσσωρευμένων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων, με τη διοίκηση να διαβεβαιώνει ότι η επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους δεν επηρεάζει την οικονομική λειτουργία της επιχείρησης.