Πριν από τις γιορτές η προαναγγελία κόμματος - Μετά τις γιορτές οι επίσημες ανακοινώσεις- Στο στόχαστρο Σαμαρά αγρότες, επιχειρηματίες εστίασης και ταξί.

Το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά παίρνει το… βάπτισμα του πυρός. Κι ας μην έχει ακόμη όνομα και νονό. Ο πρώην πρωθυπουργός κόβει ατύπως την κορδέλα του νέου κόμματος. Η απόφαση του να προχωρήσει στην πρώτη του περιοδεία σε Καμένα Βούρλα Λάρισα, Κατερίνη και Θεσσαλονίκη, το μαρτυρά.

Και μπαίνει κατευθείαν στο… ψητό. Συναντάται με τους αγρότες που δυσφορούν. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος δηλώνουν ότι παραμένουν απλήρωτοι και απειλούν να κάνουν και πάλι Χριστούγεννα με τα τρακτέρ στους δρόμους.

Συναντήσεις με δυσαρεστημένους αγρότες εν όψει νέων μπλόκων

Ο Αντώνης Σαμαράς έχει προγραμματίσει τρεις συναντήσεις μαζί τους. Στα σημεία που χτυπάει η «καρδιά» του αγροτικού Κινήματος. Στη Φθιώτιδα όπου θα σταματήσει για λίγο, στη Λάρισα στο ξενοδοχείο Imperial και στη Θεσσαλονίκη στο Makedonia Palace όπου θα μαζευτούν εκπρόσωποι αγροτών από όλη την Β. Ελλάδα με αιχμή τα Μάλγαρα τα οποία και θα επισκεφθεί.

Η κυβέρνηση που αντιλαμβάνεται ότι κινδυνεύει να χάσει οριστικά ένα κρίσιμο εκλογικό κοινό - της τάξεως των 600.000 ψηφοφόρων - δεσμεύεται να τους πληρώσει την προκαταβολή των επιδοτήσεων μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου και να τους εξοφλήσει μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Ώστε να τους αποτρέψει να βγάλουν προεκλογικά και εορταστικά τα τρακτέρ στους δρόμους.

Ανοιχτοί δίαυλοι Σαμαρά με αγροτοσυνδικαλιστές

Ωστόσο, όπως φάνηκε και από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα ακολούθησαν στις Χριστουγεννιάτικες κινητοποιήσεις του 2025, η κυβέρνηση έχει χάσει τα ερείσματα της στον αγροτικό κόσμο. Με τον Κυρ. Βελόπουλο και τώρα τον Αντώνη Σαμαρά να βρίσκουν στρωμένο εκλογικό έδαφος… Ποντάροντας σε μεγαλύτερες απώλειες του κυβερνώντος κόμματος σε κρίσιμα «δεξιά» κάστρα από αυτές που σημειώθηκαν στις ευρωεκλογές του 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες το δίκτυο Σαμαρά έχει ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με αρκετούς αγροτοσυνδικαλιστές. Τον Κ. Ανεστίδη που όπως όλα δείχνουν θα είναι και υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη. Τον Πρόεδρο των Αγροτών στα Γρεβενά Λ. Ουζουνίδη και τον Σωκράτη Αλειφτήρα στην Λάρισα.

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Επιχείρηση «σταυροφορία»

Η «σταυροφορία» Σαμαρά δεν περιορίζεται μόνο στους αγρότες.

Το πρόγραμμα Σαμαρά περιλαμβάνει επαφές με όλες τις δυσαρεστημένες επαγγελματικές ομάδες και όχι μόνον. Στα Καμένα Βούρλα θα δει εκτός από αγρότες, τον Δεσπότη και πολύ κόσμο που ζήτησε να τον συναντήσει αλλά και υποψήφιους βουλευτές. Μεταξύ άλλων τους Ν. Στατρογιάννη, Θ. Γιαννόπουλο, Αλίκη Λιάσκα και Έμυ Αργυρού.

Εστίαση, ταξί, ΜΜΕ και υποψήφιους βουλευτές το «μενού» σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη

Στη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη εκτός από επιστημονικούς φορείς ο Αντώνης Σαμαράς θα συναντήσει σειρά Σωματείων με επίκεντρο τους εκπροσώπους της εστίασης και των ταξί που έχουν παράπονα από την κυβέρνηση. Και στις δύο πόλεις θα έχει γεύμα με τοπικούς δημοσιογράφους ενώ θα επισκεφθεί και τις εφημερίδες «Ελευθερία» και «Θεσσαλονίκη».

Στη Λάρισα για υποψήφιοι μεταξύ άλλων προαλείφονται οι Γ. Αβραμούλης και Ελ. Τζανακούλη ενώ στη Θεσσαλονίκη εκτός από τον αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη υποψήφιος θα είναι και ο Ν. Αναστασιάδης, γιος του πρώην βουλευτή Σ. Αναστασιάδη.

Περιοδείες σε «δεξιά» κάστρα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει σκοπό να γυρίσει κατ’ ανάγκην όλη την Ελλάδα. Τουλάχιστον όχι σε αυτήν την φάση. Βασική επιδίωξη είναι το κόμμα του να στεριώσει εκλογικά σε συγκεκριμένες περιοχές που ο Αντώνης Σαμαράς θεωρεί προνομιακές για το δεξιό προφίλ του.

Ολοένα και γίνεται φανερό ότι ο πρώην πρωθυπουργός αρχίζει να υλοποιεί ένα ακριβές σχέδιο που έχει σχεδιάζει προσεκτικά το στενό επιτελείο εδώ και καιρό.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σαμαράς έχει κατασταλάξει στην ατζέντα πάνω στην οποία θα κινηθεί για να χτυπήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εθνικά, μεταναστευτικό και Οικονομία.

Στοχευμένες παρεμβάσεις

Μέσα σε λίγα 24ωρα χτύπησε δύο φορές. Μία για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα προτείνοντας κούρεμα οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία δημιουργία ενός ταμείου παροχής ρευστότητας για μικρομεσαίους.

Και μία δεύτερη για το φλέγον ζήτημα του στεγαστικού δίνοντας έμφαση στα ισχυρά κίνητρα ώστε να ανοίξουν κλειστά σπίτια και να διατεθούν προς ενοικίαση.

Είχε προηγηθεί παρέμβαση του για την ακρίβεια αλλά και για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου στηλιτεύοντας την απόφαση να σταλεί γραπτή ενημέρωση στην Τουρκία εκ μέρους της Γαλλίας.

Πριν από τα Χριστούγεννα η προαναγγελία κόμματος - Μετά τις γιορτές η επίσημη ανακοίνωση

Ο Αντώνης Σαμαράς έχει αποφασίσει πριν από τις γιορτές με δράσεις και παρεμβάσεις να καταστήσει σαφές ότι ιδρύει κόμμα. Ουσιαστικά θα το προαναγγείλει. Οι επίσημες ανακοινώσεις, ωστόσο, αναμένονται μετά τις γιορτές μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2027.

Ο Αντώνης Σαμαρά δεν θέλει να χάσει το momentum αλλά επίσης δεν θέλει να βγει νωρίς στο ξέφωτο της πολιτικής σκηνής.

Κέρδη και «γαλάζιες» κατατοπιές

Τι κερδίζει ή τι αποφεύγει ο πρώην πρωθυπουργός με την απόφασή του να τρενάρει την ανακοίνωση του κόμματος;

Πρώτον, ο ίδιος φαίνεται να αναμετράται απευθείας με τον Κ. Μητσοτάκη. Αφού κάθε σχόλιο της κυβέρνησης αφορά τον ίδιο προσωπικά στον βαθμό που δεν υπάρχει άλλος εκπρόσωπος του νέου φορέα. Το επιτελείο Σαμαρά εκτιμά ότι με αυτήν την τακτική ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίζεται ως η μόνη υπαρκτή και σοβαρή απειλή για τον πρωθυπουργό. Είναι πρώην Πρωθυπουργός έχει εμπειρία και ως εκ τούτου η κριτική του έχει - όπως λένε - απήχηση.

Επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και όχι στη Ν.Δ.

Δεύτερον, χωρίς κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς αποφεύγει σειρά κακοτοπιών. Όπως το να προσπαθήσει να απαξιώσει η κυβέρνηση τους εκπροσώπους του νέου κόμματος ως παλιούς ανεπαρκείς ή παρωχημένους. Αλλά και να αποφύγει τυχόν γκάφες. Ή μία δημόσια καθημερινή αντιπαράθεση Νεοδημοκρατών μεταξύ τους που θα αφήσει ενδεχομένως πικρή γεύση στους ψηφοφόρους της παράταξης. Σε αυτήν τη λογική εντάσσεται και η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να μην προσβάλλει ποτέ την Ν.Δ. Πάντα στις επιθέσεις του αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνοντας την παράταξη εκτός εμφυλίου. Η λογική είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει την Ν.Δ. ενώ ο Κ. Μητσοτάκης όχι.

Η «παγίδα» των μετρήσεων

Τρίτον, το κόμμα - χωρίς όνομα - προφυλάσσει τον Αντώνη Σαμαρά και από άλλες «γαλάζιες παγίδες. Η μέτρηση ενός κόμματος συγκεκριμένα και όχι αφηρημένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Μαξίμου προκειμένου να απαξιώσει την δυναμική Σαμαρά αν οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε χαμηλή δημοσκοπική πτήση. Ενώ τώρα υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από την δυναμική Σαμαρά με πολλούς στο επιτελείο του να στοιχηματίζουν σε διψήφιο ποσοστό.