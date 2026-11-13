Νέα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς, αυτή τη φορά για τους χειρισμούς της στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.
Ο πρώην πρωθυπουργός θέτει δημοσίως έξι συγκεκριμένα ερωτήματα για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία και κατηγορεί την κυβέρνηση για «πολιτική κατευνασμού» απέναντι στην Άγκυρα.
Ο Αντώνης Σαμαράς κάνει λόγο για «μυστική διπλωματία Μητσοτάκη – Γεραπετρίτη», τονίζοντας πως το αποτελέσμά της «μας οδηγεί σε νέα Μαδρίτη κι Ελσίνκι και σε νέα Ίμια».
Αναλυτικά η δήλωσή του πρώην πρωθυπουργού:
«Στις 25 Οκτωβρίου προειδοποίησα για τις δυσμενείς συνέπειες της αποδοχής του Τουρκικού αιτήματος για "ενημέρωση".
Δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε την πολιτική του κατευνασμού.
Έτσι, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα::
Πρώτον, ποιος, από πότε, πως, και με ποιανού την εντολή έδωσε στη Γαλλία το δικαίωμα να προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία για λογαριασμό της Ελλάδας;
Δεύτερον, ποιος, πότε και γιατί συμφώνησε με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης;
Τρίτον, γιατί το Γαλλικό σκάφος δεν απέπλεε μέχρι να ενημερωθεί η Τουρκική πλευρά;
Τέταρτον, εφόσον η Τουρκία ενημερώθηκε από τη Γαλλία, τότε η κάθε NAVTEX τι ρόλο παίζει;
Πέμπτον, εάν όλα τα παραπάνω έγιναν εν αγνοία της Ελλάδας, τότε γιατί δεν κάναμε διάβημα εναντίον της Γαλλίας και δεν αναστείλαμε την άδεια στην Γαλλική εταιρεία;
Έκτον, αφού δεχόμαστε ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα να “ενημερώνεται”, από εδώ και πέρα θα ζητάμε κι εμείς “ενημερώσεις” για αντίστοιχες ενέργειες της Τουρκίας;
Η μυστική διπλωματία Μητσοτάκη-Γεραπετρίτη μας οδηγεί σε νέα Μαδρίτη κι Ελσίνκι και σε νέα Ίμια. Διπλωματία που μετέτρεψε ακόμα και τους συμμάχους μας σε “Πόντιους Πιλάτους”.
Η εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε τρίτους, το γκριζάρισμα ελληνικών περιοχών και η ανοχή στην επιβολή τετελεσμένων από την Τουρκία, είναι οι “Πρέσπες του Αιγαίου”.
Όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί την Αμαρτία να την βαφτίσει Αρετή, ο ελληνικός λαός δεν δέχεται τέτοια “ανοσιουργήματα”.
Μιλήσαμε πολλοί.
Αλλοίμονο σ’ αυτούς που δεν ακούνε...»
{https://x.com/samaras_antonis/status/2121195186512445682}