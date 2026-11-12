Συνεχίστηκαν και σήμερα οι προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά στον αέρα με οπλισμένα τουρκικά F16 και ένα CN-235.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ σήμερα είχαμε:
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 1 (1Χ2 F-16)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 CN-235
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 3
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 2 (εκ των οποίων 1 από τα F-16 και 1 από το CN-235)
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7 (όλες από το CN-235)
ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 1
ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό Αιγαίο
Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.