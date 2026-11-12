Και σήμερα είχαμε τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις.

Συνεχίστηκαν και σήμερα οι προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά στον αέρα με οπλισμένα τουρκικά F16 και ένα CN-235.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ σήμερα είχαμε:

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 1 (1Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 3

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 2 (εκ των οποίων 1 από τα F-16 και 1 από το CN-235)



ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7 (όλες από το CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 1

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.