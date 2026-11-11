Σάλος με τις νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση με την κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Ορατή φαίνεται πως είναι η έξοδος του Λάζαρου Τσαβδαρίδη με την υπόθεσή του να απασχολεί και το Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε σύσκεψη το βράδυ της Τετάρτης και όλα πλέον είναι ανοιχτά για την έξοδό του από την κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή και ενώ το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ για τον κ. Τσαβδαρίδη, το κεντρικό δελτίο του Mega έφερε στο φως νέες μαρτυρίες και ντοκουμέντα για το πώς στήθηκε η υπόθεση με στόχο την μοριοδότηση στις Πανελλήνιες.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία η κόρη του υφυπουργού καθόταν και εν ώρα αγώνα με τα ρούχα της στον πάγκο.

Μορφή χιονοστιβάδας οι καταγγελίες

«Δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια της, δεν ξέρει το παιδί χάντμπολ, δεν μπήκε ποτέ μέσα στο γήπεδο. Για όλα υπάρχουν αποδείξεις ξεκάθαρες αποδείξεις υπάρχουν βιντεοσκοπήσεις φωτογραφίες τα φύλλα αγώνος», λέει στο MEGA πατέρας αθλήτριας.

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Κι αυτά είναι ορισμένα από τα φύλλα αγώνα, στα οποία εμφανίζεται η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Το όνομά της εγγράφεται τελευταίο στη σειρά, με την ίδια σε κανένα από τα παιχνίδια της ομάδας να μην πατάει στον αγωνιστικό χώρο, όπως καταγγέλλεται.

«Τι δουλειά είχε αυτό το παιδί από την Αθήνα να παίζει στην Πυλαία, δηλαδή να παίρνει το αεροπλάνο καθημερινά γιατί καθημερινά κάνουν προπονήσεις και ερχόταν στις προπονήσεις; Ποτέ δεν εμφανίστηκε το παιδί, εμφανίστηκε μόνο σε κάτι αγώνες», λέει στο MEGA ένας ακόμα γονέας.

«Θα περιμέναμε να ακούσουμε μια μεταμέλεια από το περιβάλλον του υφυπουργού και του σωματείου αντιθέτως ακούσαμε ότι δεν έγινε χρήση των μορίων. Το ζήτημα δεν είναι αν έκανε χρήση των μορίων ή όχι. Δηλαδή αν δεν χρησιμοποιήσω τα «κλεμμένα» δεν «έκλεψα»; Η εκ των υστέρων μη αξιοποίηση ενός ενδεχόμενου οφέλους δεν αναιρεί ούτε νομιμοποιεί τις πράξεις και τις διαδικασίες που προηγήθηκαν», αναφέρουν γονείς αθλήτριας.

«Η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης για να ενταχθεί σε κάποια σχολή σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Η κόρη μου συμμετείχε στις Πανελλαδικές εξετάσεις όπως κάθε παιδί, διάβασε, κόπιασε και με το σπαθί της κατάφερε να περάσει στο τμήμα Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας».

Όπως αποκάλυψε, ωστόσο, η Χριστίνα Κοραή στο MEGA και στο Live News , η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη μόλις συγκέντρωσε κοντά στα 9.700 μόρια και πέτυχε την εισαγωγή της στο Γεωπονικό Λάρισας, έκανε τελικά χρήση της μοριοδότησης του 10%, προκειμένου να αιτηθεί την εισαγωγή της στο Παιδαγωγικό της Ρόδου, όπου τελικώς δεν πήγε.

Τσαβδαρίδης: Η κόρη μου πέρασε με το σπαθί της στο πανεπιστήμιο – Διαψεύδω τα περί χρηματοδότησης του συλλόγου

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης μίλησε στον ΑΝΤ1, απαντώντας στα δημοσιεύματα που αναφέρουν καταγγελίες για μεροληπτική μεταχείριση της κόρης του σε αθλητική ομάδα χάντμπολ, προκειμένου να εξασφαλίσει μοριοδότηση για την εισαγωγή της σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.

«Αρχικά, δεν έχω καταλάβει τον λόγο για τον οποίο κατηγορούμαι. Το παιδί μου ποτέ δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Έδωσε Πανελλήνιες εξετάσεις όπως όλα τα παιδιά και πέρασε σε Γεωπονική σχολή στη Λάρισα με το σπαθί της, χωρίς να κάνει χρήση μορίων από την ομάδα χάντμπολ στην οποία αγωνίστηκε. Μάλιστα, δεν φοίτησε καθόλου εκεί και αυτή τη στιγμή σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο της Κύπρου», τόνισε αρχικά ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για χρηματοδότηση του συλλόγου στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη μου, με μεσολάβηση δική μου και χρήση της επιρροής μου λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας. Ουδέποτε έχω δει τον προπονητή της ομάδας, που φέρεται να είναι μεταξύ αυτών που καταγγέλλουν», πρόσθεσε στη συνέχεια. «Γνωρίζω ότι, λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας, έχω μπει στο στόχαστρο, αλλά πρέπει τα παιδιά να μείνουν μακριά από αυτό το τοξικό κλίμα, να προστατευτούν και να μην αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες», υπογράμμισε στη συνέχεια και ξεκαθάρισε πως επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός του για να στραφεί κατά όσων τον συκοφαντούν.

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ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες

«Οι απαντήσεις του κ. Τσαβδαρίδη στις καταγγελίες ότι η κόρη του εμφανιζόταν ως ενεργή αθλήτρια σωματείου χάντμπολ προκειμένου να λάβει την ευεργετική μοριοδότηση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εικονοποιούν την αναξιοκρατική αλαζονική αντίληψη άσκησης εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Υποστηρίζει ότι «κ. Τσαβδαρίδης θα έπρεπε ήδη να έχει αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες».

ΕΛΑΣ: Ο Μητσοτάκης, αν έχει ίχνος ντροπής, οφείλει άμεσα να στείλει τον Τσαβδαρίδη στο σπίτι του, αλλά και στον εισαγγελέα

«Αν κάτι δείχνει το σκάνδαλο Τσαβδαρίδη, είναι ότι, με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη, η διαφθορά έχει πλέον απλωθεί σε όλη την έκταση της κυβέρνησης και σε κάθε σημείο της ελληνικής κοινωνίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«Αφού ακόμα και τα παιδιά μας διακρίνονται σε παιδιά ενός κατώτερου Θεού, που προσπαθούν με τον κόπο και το σπαθί τους να μπουν σε κάποιο ΑΕΙ, και σε παιδιά της γαλάζιας ελίτ, που η πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση “διευκολύνεται” με κάθε είδους παράνομα μέσα», συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει: «Η προσπάθεια να κερδίσει μόρια η κόρη του υφυπουργού, με δική του παρέμβαση, εμφανιζόμενη ως παίκτρια του χάντμπολ χωρίς να έχει, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, “πιάσει την μπάλα”, είναι άλλη μια απόδειξη ότι η ανηθικότητα έχει γίνει κανονικότητα.

Ο κύριος Μητσοτάκης, αν έχει ίχνος ντροπής για τον υπουργό του, οφείλει άμεσα να τον στείλει στο σπίτι του, αλλά και στον εισαγγελέα».

Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ: Απαιτούμε μια απάντηση και μια συγγνώμη

«Οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για τη θυγατέρα του κυρίου Τσαβδαρίδη, η οποία φέρεται να είχε εγγραφεί «στα χαρτιά» ως αθλήτρια χάντμπολ σε σύλλογο της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετα μόρια για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό. Αποτελούν το νοσηρό σύμπτωμα ενός συστήματος εξουσίας που έχει αναγάγει την ευνοιοκρατία σε κανόνα και την αναξιοκρατία σε πάγια πρακτική», σημειώνει ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε μια γεννήτρια διαφθοράς. Αντί να διδάξει στα παιδιά την αξία της τιμιότητας και της εκπαίδευσης, τους σερβίρει στο τραπέζι τη διαφθορά ως μονόδρομο. Το μήνυμα που εκπέμπεται προς τη νέα γενιά είναι διαβρωτικό: ότι ο μόχθος είναι για τους αφελείς και ότι η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο εξασφαλίζεται με γνωριμίες και κομματικά διαπιστευτήρια.

Θέλουμε μια απάντηση.

Επικαλείστε διαρκώς ότι οι Πανελλαδικές είναι αποτελεσματικές χάρη στην ακεραιότητα και την αξιοκρατία τους, ότι συνιστούν τον τελευταίο αδιάβλητο θεσμό της χώρας. Καταφέρατε, όμως, να διαβάλετε κι αυτές; Ο ακρογωνιαίος λίθος της ισονομίας στην εκπαίδευση δεν μπορεί να καταστεί λάφυρο της εξουσίας.

Και απαιτούμε μια συγγνώμη. Συγγνώμη για κάθε παιδί που αγωνιά, που μελετά μέχρις εξαντλήσεως, που θυσιάζει τα εφηβικά του χρόνια πάνω από τα βιβλία και που χάνει τη θέση του στο πανεπιστήμιο εξαιτίας κάποιου που δεν εισήλθε αξιοκρατικά. Συγγνώμη για κάθε οικογένεια που στερείται τα αυτονόητα για να πληρώσει φροντιστήρια. Συγγνώμη για κάθε αθλητή και αθλήτρια που ματώνει στα γήπεδα, για να βλέπει άλλους να σφετερίζονται τον ιδρώτα του».

Καταλήγοντας, ο Τομέας Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ υπογραμμίζει: «Η αξιοκρατία δεν είναι προνόμιο των ισχυρών. Είναι δικαίωμα κάθε παιδιού. Δεν θα σωπάσουμε. Δεν θα συμβιβαστούμε. Θα την υπερασπιστούμε με κάθε μέσο».