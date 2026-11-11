Πώς έστηναν τις απάτες τα μέλη της συμμορίας που άρπαζαν περιουσίες από ανυποψίαστους ηλικιωμένους.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία τα στοιχεία 18 ατόμων, τα οποία συμμετείχαν σε συμμορία που εξαπατούσε και έκλεβε κυρίως ηλικιωμένους, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 700.000 ευρώ. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 10 βασικά μέλη, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 9 άτομα, με τη συνολική δικογραφία να περιλαμβάνει 19 κατηγορούμενους και άγνωστους συνεργούς.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι τρεις ομάδες είχαν αναπτύξει συστηματική δράση από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2026, σε περιοχές της Αργολίδας, της Κορινθίας, της Αρκαδίας, της Αιτωλοακαρνανίας και άλλων περιοχών της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 39 περιπτώσεις απατών, κλοπών και αποπειρών, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε περισσότερα από 700.000 ευρώ. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη εγκληματικής οργάνωσης, για υπόθεση συστηματικής διάπραξης συστηματικών απατών, κλοπών και αποπειρών αυτών, σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων.

Δείτε τα στοιχεία των μελών της συμμορίας εδώ

Πώς εξαπατούσαν τα θύματά τους

Τα μέλη των ομάδων επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές. Χρησιμοποιώντας διαφορετικά προσχήματα και ψευδείς ισχυρισμούς, κατάφερναν να αποσπούν χρήματα και κοσμήματα, με ιδιαίτερη στόχευση σε ηλικιωμένους. Η δράση τους ήταν οργανωμένη, με συγκεκριμένη μεθοδολογία και καταμερισμό ρόλων, ενώ κάθε ομάδα διέθετε το δικό της τηλεφωνικό κέντρο.

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Η δράση των τριών ομάδων

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση είχε τηλεφωνικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας. Φέρεται να δραστηριοποιήθηκε από τις 30 Μαΐου έως τις 16 Οκτωβρίου 2026. Για τη συγκεκριμένη ομάδα ταυτοποιήθηκαν 10 άτομα, από τα οποία συνελήφθησαν τα 5. Της αποδίδονται τουλάχιστον 25 αξιόποινες πράξεις, με τη λεία να ανέρχεται σε 482.766 ευρώ.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση είχε ως βάση την περιοχή της Νέας Κίου και φέρεται να έδρασε από τις 22 Μαρτίου έως τις 8 Οκτωβρίου 2026. Ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν τα 5. Η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 11 αξιόποινες πράξεις, με οικονομικό όφελος 210.150 ευρώ.

Η τρίτη εγκληματική συμμορία δραστηριοποιούνταν με τηλεφωνικό κέντρο στο Ζεφύρι Αττικής, από τις 19 έως τις 26 Αυγούστου 2026. Ταυτοποιήθηκαν 3 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν τα 2. Στη συγκεκριμένη ομάδα αποδίδονται τουλάχιστον 3 αξιόποινες πράξεις, με τη λεία να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.