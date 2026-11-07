Ο πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» έχει προφυλακιστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαχείριση των δωρεών προς την οργάνωση.

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του προφυλακισμένου προέδρου της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κώστα Φιρινίδη σχετικά με την προσφορά της οργάνωσης υποστηρίζοντας ότι πρόσφερε ουσιαστική οικονομική βοήθεια σε πολλές οικογένειες.

Γονείς που φέρεται να εξαπατήθηκαν από τη ΜΚΟ αμφισβήτησαν τα λεγόμενα του μιλώντας στο MEGA το απόγευμα του Σαββάτου (7/11). Μάλιστα, αντέδρασαν σφοδρά στους ισχυρισμούς που έκανε μέσα από τη φυλακή και τον κάλεσαν να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία. «Ας φέρει αποδεικτικά. Γιατί θα μας τρελάνει αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, είπαμε, αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Πού έδωσε λεφτά; Σε εμένα, ας βγει να δώσει αποδεικτικά ότι έδωσε λεφτά. Εγώ τον προκαλώ. Να τα δω κι εγώ, που δεν τα είδα ποτέ» ανέφερε ένας γονέας στη μαρτυρία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» ο οποίος έχει προφυλακιστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαχείριση των δωρεών επιμένει ότι η οργάνωση βοηθούσε οικονομικά όσες οικογένειες προσέγγιζε.

Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του ζευγαριού

Στο μεταξύ, χθες Παρασκευή (6/11) ο δικηγόρος των Κώστα Φιρινίδη και της Βασιλικής Μανησιώτη, Κωνσταντίνος Τσάκος, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την υπεράσπιση των δύο βασικών κατηγορουμένων.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, η συνεργασία με τους δύο κατηγορουμένους ολοκληρώθηκε μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, καθώς προέκυψε διαφωνία σχετικά με την περαιτέρω υπερασπιστική γραμμή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα εκφραζόταν δημόσια. Υπενθυμίζεται ότι ο ιδρυτής της ΜΚΟ και η πρώην σύντροφός του κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους. Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκονται οι καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν οι διαδικτυακοί έρανοι. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων παιδιών που συνεργάστηκαν με την ΜΚΟ, Φιρινίδης και Μανησιώτη προκειμένουνα διοργανώνουν συνεχώς εράνους χρησιμοποιούσαν διαφορετικά ονόματα, ηλικίες και αλλοίωναν φωτογραφίες παιδιών, χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση των οικογενειών τους.