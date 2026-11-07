Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λίσι γνωστοποίησε την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα στην οποία θα βρίσκεται για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του ο Τομ Λουσέ.

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League απέναντι στον Ολυμπιακό που αναμένεται να γίνει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το βράδυ της Κυριακής (8/11).

Ο προπονητής του «Δικεφάλου» Αλέσιο Λίσι γνωστοποίησε την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα στην οποία θα βρίσκεται για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του ο Τομ Λουσέ.

Παράλληλα, ο τιμωρημένος Τζόντζο Κένι δεν ακολούθησε την ομάδα στην Αθήνα για την αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Ελουστόντο, Κοσίδης, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.