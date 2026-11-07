Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

«Στον δρόμο για το γραφείο ακολουθώ την «μπλε γραμμή». Είναι η γραμμή που συνδέει την αφετηρία του Μαραθωνίου με το Καλλιμάρμαρο. Και αυτή η συγκίνηση, που αισθάνεται κάθε δρομέας όταν τερματίζει σε αυτόν τον ιερό χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού, νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να περιγραφεί», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για τον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας.

«Αύριο περιμένουμε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και άνδρες, από όλο τον κόσμο, να νιώσουν αυτήν την ξεχωριστή συγκίνηση στον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας. Είναι η κλασσική διαδρομή που ενώνει την ιστορία μας με τη σύγχρονη Ελλάδα. Όμως θέλω να στείλω κι ένα μήνυμα σε όλους: Μεγαλύτερη αξία από τον τερματισμό έχει το πρώτο βήμα. Είτε τρέχετε στα 5 χιλιόμετρα, είτε τρέχετε στα 10 χιλιόμετρα, είτε τρέχετε στον μαραθώνιο κάνετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς και για την υγεία σας.

Μη διστάσετε λοιπόν να κάνετε το πρώτο βήμα. Να σηκωθούμε από τον καναπέ να βγούμε έξω. Να περπατήσουμε, να τρέξουμε, να κάνουμε ποδήλατο. Να βάλουμε την άθληση στη ζωή μας.

Ξέρω καλά ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες και το τρέξιμο της καθημερινότητας δεν τελειώνει ποτέ. Όμως πάντα μπορεί να βρεθεί λίγος χρόνος για λίγη άσκηση που προσφέρει υγεία και ευεξία. Και δεν είναι ανάγκη να γίνουμε όλοι μαραθωνοδρόμοι. Άλλωστε, αυτό που ξεχώρισα πέρυσι από τη γνωριμία μου με αθλητές του Μαραθωνίου είναι ότι όλοι ξεκινούν από μία βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς. Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν τους δρομείς που αυτό το Σαββατοκύριακο θα γεμίσουν με χαμόγελα την Αθήνα. Και ας κάνουμε το πρώτο βήμα. Στην άθληση και στη ζωή μας! Καλή επιτυχία και καλό τερματισμό σε όλους!», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

{https://www.facebook.com/reel/1140401958403396}