Βαρύ το κλίμα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Σούζι Γουάιλς που αποχώρησε την περασμένη Πέμπτη (5/11) από τη θέση της προσωπάρχη στον Λευκό Οίκο.

Έντονο είναι το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ που αφορούσε την αποχώρηση της Σούζι Γουάιλς από τη θέση της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου καθώς διεθνή μέσα αναφέρουν πως η ίδια έφυγε από το Οβάλ Γραφείο με… φωνές.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να της καταλόγισε ευθύνες για την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές και η Γουάιλς να προσπάθησε να αντιπαρατεθεί σε αυτές με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Παρά τις προσπάθειες Τραμπ να φανεί ήρεμος μετά την εκλογική ήττα, το ρεπορτάζ από το εσωτερικό του Λευκού Οίκου δίνει μία πολύ διαφορετική εικόνα.

«Εξερράγη εναντίον της», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον του Ρεπουμπλικανού προέδρου. Άλλη πηγή από τον «Οβάλ Γραφείο» υπογράμμισε ότι ο Τραμπ της φώναζε για τις εκλογικές απώλειες μέχρι να αποχωρήσει από την αίθουσα, ενώ δύο ακόμη πηγές ισχυρίστηκαν ότι την έδιωξε από τη συνάντηση.

Πιο συγκεκριμένα, η Γουάιλς είχε ζητήσει να παραμείνει στη θέση της ως προσωπάρχης τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο, προκειμένου να διευκολύνει τη μετάβαση και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία διαδοχής. Ο Τραμπ, όμως, δεν έκανε δεκτό το αίτημά της, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να αποπεμφθεί από τη θέση της την Παρασκευή (6/11).

"Είναι κουρασμένη. Δεν ήθελε να συνεχίσει να δίνει μάχες", ανέφερε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης διαψεύδοντας τις φήμες για προσπάθεια διατήρησης της θέσης από την ίδια. Σύμφωνα με την Daily Mail, στη συνάντηση είχαν προσκληθεί κυβερνητικοί αξιωματούχοι και συνεργάτες του Λευκού Οίκου που διατηρούσαν στενή σχέση με τη Σούζι Γουάιλς.

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Νέος προσωπάρχης ο Μίλερ

Με ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα (9/11) ο Στίβεν Μίλερ θα είναι ο νέος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου. Χαρακτήρισε τον έως τώρα αναπληρωτή προσωπάρχη έναν από τους πιο έμπιστους συμβούλους του. Όσο για την απερχόμενη Γουάιλς, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι έκανε «εξαιρετική δουλειά», την ευχαρίστησε και πρόσθεσε ότι στο εξής θα εργάζεται στον πολιτικό οργανισμό του.

Η Σούζι Γουάιλς θεωρούνταν ευρέως το πιο ισχυρό άτομο στον Λευκό Οίκο μετά τον Αμερικανό πρόεδρο. Πέτυχε κάτι που λίγοι στον κύκλο του Τραμπ έχουν καταφέρει: να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, να επηρεάζει τις αποφάσεις του και να φέρει πειθαρχία σε μια κυβέρνηση που χαρακτηρίζεται από ιστορικές εσωτερικές διαμάχες και αναταραχή, αναφέρει το Axios.

Πολλές φορές, η Γουάιλς ήταν το τελευταίο πρόσωπο που συμβουλευόταν ο Αμερικανός πρόεδρος προτού πάρει μια σημαντική απόφαση. Η επιρροή της πηγάζει από τη σχέση της με τον Τραμπ από την προεκλογική εκστρατεία του το 2016, όταν ήταν επικεφαλής της προσπάθειάς του στη Φλόριντα. Στη χειρότερη στιγμή για τον Τραμπ, όταν Ρεπουμπλικανοί τον εγκατέλειψαν μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο, η Γουάιλς ανέλαβε να διαχειριστεί την πολιτική προσπάθειά του για να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο. Τον βοήθησε σε αυτό, με μια πειθαρχημένη προεκλογική εκστρατεία στις εκλογές του 2024.

Όμως, η επιρροή της είχε όρια. Ήταν κατά του πολέμου στο Ιράν και επανειλημμένα αμφισβήτησε την σκληροπυρηνική τακτική στο μεταναστευτικό που υποστήριζε ο διάδοχός της, Στίβεν Μίλερ. Η ειρωνεία είναι πως αυτές οι αποφάσεις του Τραμπ στις οποίες ήταν αντίθετη ήταν από τους λόγους που οδήγησαν στην εκλογική ήττα, εξαιτίας της οποίας ο Αμερικανός πρόεδρος έχασε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό της.