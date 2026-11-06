Το κείμενο που υπέγραψε «εμποδίζει οποιονδήποτε να καταστρέψει αυτό τον απίστευτο χώρο», τον οποίο έχει γεμίσει επίχρυσα διακοσμητικά στοιχεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει αφοσιώσει πολύ χρόνο στον εξωραϊσμό του κτιρίου της αμερικανικής προεδρίας κατά τα γούστα του, υπέγραψε χθες Πέμπτη κείμενο το οποίο κατατάσσει το Οβάλ Γραφείο στην κατηγορία των «ιστορικών μνημείων».

Στη μοναδική - πάντως όχι ιδιαίτερα διακριτική - αναφορά του στις ενδιάμεσες εκλογές αυτής της εβδομάδας, στις οποίες οι δημοκρατικοί αντίπαλοί του σάρωσαν, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έβαλε πάνω στο γραφείο κόκκινο καπελάκι που ανέγραφε τη λέξη «βέτο»: υπενθύμιση της απειλής του πως θα εμποδίσει την κύρωση όποιου σχεδίου νόμου φθάσει στο γραφείο του αν διαφωνεί.

Δεν είχε καλέσει ωστόσο τον Τύπο για να σχολιάσει την εκλογική αναμέτρηση, αλλά για να εκφραστεί όσον αφορά την ανάγκη, κατ’ αυτόν, να παραμείνει ως έχει το περίφημο γραφείο όσο και παρακείμενη αίθουσα συνεδριάσεων του υπουργικού συμβουλίου.

Το κείμενο που υπέγραψε «εμποδίζει οποιονδήποτε να καταστρέψει αυτό τον απίστευτο χώρο», τον οποίο έχει γεμίσει επίχρυσα διακοσμητικά στοιχεία, είπε ο πρόεδρος.

Με το διάταγμά του «θα είναι αδύνατο» να «καταστραφεί» η τρέχουσα διαρρύθμισή του, επέμεινε ο άλλοτε επιχειρηματίας των ακινήτων, αναφερόμενος στο Οβάλ Γραφείο.

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Ο Τραμπ κατεδάφισε πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να ανεγερθεί στον χώρο όπου βρισκόταν πελώρια αίθουσα χορού που ήθελε. Περιηγήθηκε μαζί με δημοσιογράφους στον χώρο του εργοταξίου προχθές Τετάρτη.

Επιδίωξε να αλλάξει τη φυσιογνωμία του Λευκού Οίκου, που είχε προηγουμένως ιδιαίτερα λιτή, αυστηρή διακόσμηση, γεμίζοντας τον χώρο με απεικονίσεις του ιδίου και φανταχτερά, βαριά στολίδια.

Ακόμη, διέταξε να τσιμεντωθεί ο γνωστός κήπος με τα τριαντάφυλλα και στη θέση του να εγκατασταθεί χώρος αποπροσγείωσης ελικοπτέρων.

Το πιο πρόσφατο μεγαλεπήβολο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ: η οικοδόμηση στην Ουάσιγκτον πελώριου μνημείου που καυχιέται πως θα είναι μεγαλύτερο από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ