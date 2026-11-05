«Όποιοι έχουν καταπατήσει τον όρκο τους θα εκβληθούν από τις τάξεις μας», είπε ο Γιώργος Πιτσιλής.

Για το χαρτί που βρέθηκε στο γραφείο του λογιστή του Άγγελου Γιαννακόπουλου, γνωστού ως Mr. Χωριάτικου», στο οποίο αναγράφονται χρηματικά ποσά δίπλα από τα ονόματα 25 υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, κλήθηκε να απαντήσει, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Πιτσιλής.

«Ζητήσαμε θεσμικά να μας έρθει οποιοδήποτε αποδεικτικό υλικό που υπάρχει στη διάθεση οποιασδήποτε αρχής για να κάνουμε κι εμείς τη δική μας δουλειά. Αυτές οι υποθέσεις έχουν δύο πτυχές. Μία πειθαρχική, μία ποινική. Εμείς απομακρύνουμε τον άνθρωπο ο οποίος έχει καταπατήσει τον όρκο του από την υπηρεσία για να σταματήσει να κάνει κακό. Το ποινικό είναι η τιμωρία, φυλακή, πρόστιμα. Η δική μας δουλειά λοιπόν είναι η απομάκρυνση. Χρειαζόμαστε κάθε αποδεικτικό στοιχείο, όχι μόνο αυτό το χαρτί, να το δούμε τι είναι», είπε ο διοικητής της Αρχής.

Όπως τόνισε δεν γνωρίζει ο ίδιος ποιοι μπορεί να εμπλέκονται: «Προφανώς και δεν είμαι ντετέκτιβ εγώ. Η δουλειά είναι η υπηρεσία να τα δει, να δει τι άλλο υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Υπάρχουν συνομιλίες, υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχει κάτι άλλο; Να τα συσχετίσουμε και όπως έχουμε κάνει κάθε φορά μέχρι τώρα και θα κάνουμε και εδώ, θα το πάμε μέχρι τέλους».

«Όποιοι έχουν καταπατήσει τον όρκους θα απομακρυνθούν»

«Όποιοι έχουν καταπατήσει τον όρκο τους θα εκβληθούν από τις τάξεις μας. Είμαστε αποφασισμένοι γι' αυτό και δεν θα αφήσουμε τους ενδεχομένως λίγους επίορκους υπαλλήλους να αμαυρώσουν τη συνολική εικόνα των 12.500 υπαλλήλων μας που από το πρωί μέχρι το βράδυ απ' άκρη σ' άκρη της γης δουλεύουν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, να διασφαλίσουν τον υγιή ανταγωνισμό και να διευκολύνουν το εμπόριο», συνέχισε.

«Δεν προσλαμβάνουμε εμείς τους υπαλλήλους»

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς που ακούγονται πως κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους τους προσέλαβε ο ίδιος στην ΑΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής απάντησε: «Όχι βέβαια, δεν προσλαμβάνουμε εμείς υπαλλήλους. Υπάρχει διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων, υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης και τοποθέτησης και λοιπά. Τις προσωπικές επιθέσεις τις έχω συνηθίσει κι εγώ και η οικογένειά μου, όλα αυτά τα χρόνια. Ενδεχομένως να έχουν κι άλλες σκοπιμότητες και επιτρέψτε μου να πω ότι μπορεί να κάνουμε και κάτι καλό για να δεχόμαστε κάποιες τέτοιες επιθέσεις πολλές φορές. Θα τις προσπεράσω. Εμένα με ενδιαφέρει η συνολική εικόνα της υπηρεσίας, η οποία θα έλεγα ότι, και ενώ πόσο πάμε και προς τις εκλογές, καλό είναι να μην εργαλειοποιείται πολιτικά. Είμαστε κρατική υπηρεσία, είμαστε ανεξάρτητη αρχή, είμαστε εδώ για να διασφαλίζουμε ότι τα δημόσια έσοδα θα εισπράττονται. Υπάρχει επόμενη μέρα και μετά τις εκλογές και πρέπει να μπορούμε να λειτουργούμε».

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«Μη συζητάμε γιατί δεν ελέγχθηκαν δύο»

«Η ΑΑΔΕ κάνει κάθε χρόνο 30.000 ελέγχους, περίπου τακτικούς, γύρω στους 70.000 επιτόπιους ελέγχους συμμόρφωσης, πάνω από 1.000 έρευνες απάτης ΦΠΑ, με πολύ μεγάλα έσοδα. 2,7 δισ. βεβαιώσαμε μόνο πέρσι από τους τακτικούς ελέγχους και άλλα 400 τόσα εκατομμύρια εντοπίσαμε απάτη στον ΦΠΑ. Η χώρα έχει 1,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Μη συζητάμε τώρα γιατί δεν ελέγχθηκαν 2», σημείωσε επίσης ο κ. Πιτσιλής.

«Κάναμε ένα βήμα πίσω για να τελειώσει η Αστυνομία τη δουλειά της»

Για την υπόθεση του Χωριάτικου σημείωσε πως «είχαν εντοπιστεί τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς είχαμε ξεκινήσει τη δική μας ελεγκτική διαδικασία. Επειδή όμως έχουμε συνεργασία και συντονισμό, κάναμε ένα βήμα πίσω για να τελειώσει η αστυνομία τη δική της δουλειά. Έχουμε κι εμείς πράγματα σε εξέλιξη. Κάναμε πίσω για να τελειώσει η αστυνομία τη δική της δουλειά και έχουμε κι εμείς πράγματα εντοπίσει. Το δίκτυο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο».

Ακολούθως, ο διοικητής της ΑΑΔΕ επισήμανε πως η Αρχή έχει εντοπίσει εκατοντάδες κυκλώματα. «Οι αχυράνθρωποι είναι μια πληγή την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την αντιμετωπίζουμε».

Ο κ. Πιτσιλής εξήγησε επίσης πως «οι εταιρείες συστήνονται αυτόματα. Και καλώς, ξαναλέω, γενικά το επιχειρείν αυτό θα έπρεπε να είναι. Δεν πρέπει να πάμε σε αυτό που είχαμε στο παρελθόν, όπου έπρεπε να περιμένεις μέρες ή και εβδομάδες για να ολοκληρωθεί μια σύσταση. Είναι κατάκτηση της χώρας. Αλλά από την άλλη πλευρά, πρέπει να έχουμε εκείνη τη δικλείδα ασφαλείας ότι κάποιες τέτοιες περιπτώσεις να μην τις αφήνουμε να ολοκληρωθούν. Ή αν τις αφήνουμε, να δούμε τι υπάρχει πίσω από τον έναν, τον άλλον, τον παράλληλο. Να πάρουμε πληροφορία. Όλα αυτά λοιπόν είναι και επιχειρησιακό σχεδιασμός και προτάσεις τις οποίες ετοιμάζουμε σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και το υπουργείο Οικονομικών».