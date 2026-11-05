Νέα πρόσωπα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις εκλογές.

Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε, μετά από σχετική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, 11 νέες υποψηφιότητες ενόψει των εκλογών του 2027.

Ανάμεσά τους και ο γιος του πρώην υπουργού (στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή), Γιώργου Καλαντζή, Κωνσταντίνος, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στην Καβάλα.

Αναλυτικά:

Ζώης Σταυρόπουλος - Αργολίδα

Ανδρέας Τσώκος - Αχαΐα

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Άγγελος Χωριανόπουλος - Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών

Κατερίνα Ζιούτα - Β΄ Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Καλαντζής - Καβάλα

Ευσταθία Γιαννιά - Αχαΐα

Γιώτα Τριγώνη - Β' Πειραιώς

Χριστίνα Φούντζουλα - Αιτωλοακαρνανία.