Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε, μετά από σχετική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, 11 νέες υποψηφιότητες ενόψει των εκλογών του 2027.
Ανάμεσά τους και ο γιος του πρώην υπουργού (στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή), Γιώργου Καλαντζή, Κωνσταντίνος, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στην Καβάλα.
Αναλυτικά:
Ζώης Σταυρόπουλος - Αργολίδα
Ανδρέας Τσώκος - Αχαΐα
Βασίλης Φεύγας - Αιτωλοακαρνανία
Φαίδρα Τσαλαχούρη - Α΄ Αθηνών
Απόστολος Ανθόπουλος - Β΄ Θεσσαλονίκης
Άγγελος Χωριανόπουλος - Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών
Κατερίνα Ζιούτα - Β΄ Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Καλαντζής - Καβάλα
Ευσταθία Γιαννιά - Αχαΐα
Γιώτα Τριγώνη - Β' Πειραιώς
Χριστίνα Φούντζουλα - Αιτωλοακαρνανία.