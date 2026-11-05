Κοινή ανακοίνωση των Τομέων Παιδείας και Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ για την επίθεση κρανοφόρων σε ΓΣ φοιτητών του ΕΚΠΑ.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών την Τετάρτη 4 Νοέμβρη», αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση ο Τομέας Παιδείας και ο Τομέας Νέας Γενιάς της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Συγκεκριμένα, ενώ φοιτητές/τριες του Τμήματος Μαθηματικών συνεδρίαζαν εντός του αμφιθεάτρου της σχολής τους σε Γενική Συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου εν όψει των δράσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου, δέχθηκαν βίαιη εγκληματική επίθεση από δεκάδες κρανοφόρα άτομα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών φοιτητών.

Η επίθεση ενάντια σε φοιτητές/τριες αποτελεί μια αποτρόπαια άσκηση βίας ενάντια στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενάντια στο Πανεπιστήμιο ως χώρο παραγωγής γνώσης και ελευθερίας, ενάντια στην ίδια τη δημοκρατία.

Αυτή η απόπειρα τρομοκράτησης του φοιτητικού κινήματος συμβαίνει σε μια περίοδο που οι νέοι και οι νέες στην πατρίδα μας, αλλά και διεθνώς, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων για την ανατροπή των πολιτικών που υποθηκεύουν το μέλλον της κοινωνίας, ενάντια στις δομικές κοινωνικές ανισότητες, στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, τη διαφθορά και τη διαρκή υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης», συνεχίζει η ΕΛΑΣ και προσθέτει:

«Ως Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στεκόμαστε απαρέγκλιτα και σθεναρά απέναντι σε κάθε απόπειρα τρομοκράτησης του φοιτητικού κινήματος: στα αμφιθέατρα, στις τάξεις, στον δημόσιο χώρο, μέσα κι έξω από το σχολείο και το Πανεπιστήμιο.

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Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους φοιτητές/τριες του ΕΚΠΑ και ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.

Η εγκληματική βία ενάντια στη δημοκρατία και στις διεκδικήσεις του φοιτητικού κινήματος καθώς και η απόπειρα απαξίωσης και αμαύρωσης των συλλογικών δημοκρατικών διαδικασιών δεν θα περάσει».