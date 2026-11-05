Ο νεοκλεγείς γερουσιάστης στο Μίσιγκαν αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του Βρετανού δημοσιογράφου, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λόγο να απευθύνεται σε ψηφοφόρους εκτός ΗΠΑ.

Έντονη αντιπαράθεση είχε δημοσιογράφος του Sky News με τον νεοεκλεγέντα γερουσιαστή Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, την παραμονή της νίκης του στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Το βίντεο με το περιστατικό γρήγορα έγινε viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 8,8 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X. Ο Ελ-Σαγιέντ έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ανταποκριτή του Sky News στις ΗΠΑ, Τζέιμς Μάθιους, ξεκαθαρίζοντάς του ότι δεν πρόκειται να απαντήσει στις ερωτήσεις του.

«Είστε εγγεγραμμένος ψηφοφόρος στο Μίσιγκαν; Είστε εγγεγραμμένος ψηφοφόρος;» ρωτά ο Ελ-Σαγέντ τον δημοσιογράφο, ο οποίος απαντά αρνητικά.

«Τότε γιατί να με ενδιαφέρει να συζητήσω μαζί σας; Εξηγήστε μου απλώς γιατί να με ενδιαφέρει να κάνω συζήτηση μαζί σας;», συνεχίζει ο Ελ-Σαγιέντ.

Όταν ο Μάθιους επισημαίνει ότι είναι δημοσιογράφος, ο Ελ-Σαγέντ απαντά: «Είστε δημοσιογράφος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρετε πόσες ψήφους θέλω να συγκεντρώσω στο Ηνωμένο Βασίλειο; Μηδέν. Δεν πρόκειται ποτέ να διεκδικήσω κάποιο αξίωμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύετε ή ποιες ερωτήσεις θέλετε να κάνετε».

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Ο Μάθιους αντιτείνει ότι οι αμερικανικές εκλογές έχουν σημασία «για ολόκληρο τον κόσμο». Ο Ελ-Σαγιέντ απαντά: «Ναι, αλλά σε ποια χώρα βρίσκεστε; Σε ποια χώρα είστε;».

Ο δημοσιογράφος εξηγεί ότι έχει ως έδρα τις ΗΠΑ και ότι το ρεπορτάζ του απευθύνεται και σε διεθνές κοινό. Ο νεοεκλεγείς γερουσιαστής ανταπαντά: «Το Sky News δεν το παρακολουθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βλέπουν μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Όταν ο Μάθιους διαφωνεί, ο Ελ-Σαγιέντ σχολιάζει ότι... άντε να το παρακολουθούν «πέντε άνθρωποι».

Οι δύο άνδρες συνέχισαν να μιλούν ο ένας πάνω στον άλλον καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπαράθεσης. Ο Ελ-Σαγιέντ ακούμπησε δύο φορές τα χέρια του στους ώμους του Μάθιους.

Η αντιπαράθεση ολοκληρώθηκε με τον Ελ-Σαγιέντ να δηλώνει: «Έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που θεωρώ ότι αξίζει να απαντήσω για τους τηλεθεατές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό σας ζητώ να σταματήσετε, παρακαλώ, να με ακολουθείτε παντού».

Ο Μάθιους αρνήθηκε ότι τον ακολουθεί, λέγοντας: «Αμπντούλ, δεν σας ακολουθώ. Σας κάνω ερωτήσεις».

Ο Ελ-Σαγιέντ επικράτησε στις εκλογές για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν το βράδυ της Τρίτης, νικώντας τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς.

{https://www.youtube.com/watch?v=GA9e-aiuFfw&t=54s}

Αντιδράσεις

Η συνάδελφος του Μάθιους στο Sky News, Άλεξ Κρόφορντ, εξήρε την επιμονή του δημοσιογράφου, γράφοντας στην πλατφόρμα X: «Μπράβο στον συνάδελφό μας @jamesmatthewsky που επιμένει να θέτει τα ουσιαστικά ερωτήματα και να εξηγεί γιατί όσα συμβαίνουν στο Μίσιγκαν -και στην Αμερική- δεν μένουν μόνο στο Μίσιγκαν. Οι εκλογές έχουν αναμφίβολα σημασία και για τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ και όσοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου έχουν τη δική τους σημασία».

Σχόλιο για το βίντεο έκανε και ο Πιρς Μόργκαν, ο οποίος έγραψε στην ίδια πλατφόρμα: «Θα έπρεπε να δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό προς το Ηνωμένο Βασίλειο και προς έναν από τους καλύτερους δημοσιογράφους μας».

Μετά την αντιπαράθεση της Τρίτης, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και δεύτερο βίντεο, το οποίο το Variety επιβεβαίωσε ότι είχε τραβηχτεί δύο μήνες νωρίτερα.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Μάθιους πλησιάζει τον Ελ-Σαγιέντ τη στιγμή που εκείνος βγαίνει από το αυτοκίνητο και κατευθύνεται προς την είσοδο ενός κτιρίου.

Αφού συστήνεται, ο δημοσιογράφος τού θέτει αμέσως ορισμένα ερωτήματα. «Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να πιστεύει ότι είστε ένα δώρο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Τι απαντάτε σε αυτό;».

Αρχικά ο Ελ-Σαγέντ αρνείται να απαντήσει, αλλά στη συνέχεια λέει: «Είμαι ένα δώρο για την πολιτεία του Μίσιγκαν, αν θέλει ο Θεός, και ελπίζω να κερδίσω τις εκλογές».

Ο Μάθιους συνεχίζει: «Και εκείνος λέει, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, "είστε γεμάτος σκα@@". Τι απαντάτε;».

Ο Ελ-Σαγιέντ απαντά: «Τουλάχιστον εγώ δεν αφήνω τα δικά μου στη μέση του Οβάλ Γραφείου».

{https://www.youtube.com/shorts/arAtLL3oQvI}

Εκπρόσωποι του Sky News αρνήθηκαν να σχολιάσουν τους ισχυρισμούς του Ελ-Σαγιέντ ότι ο Μάθιους τον «ακολουθούσε», καθώς και τον ισχυρισμό του ότι το Sky News έχει μόλις πέντε τηλεθεατές στις ΗΠΑ.

Το Variety επικοινώνησε επίσης με εκπροσώπους του Ελ-Σαγιέντ ζητώντας σχόλιο.

Με πληροφορίες από Variety