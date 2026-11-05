Στην κινητοποίηση συμμετείχαν το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, η Δημοτική Αρχή, σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και κάτοικοι των λαϊκών συνοικιών, ενώ το «παρών» έδωσε αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ με επικεφαλής τη Λουίζα Ράζου, καθώς και ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής.

Μεγάλη πορεία, με παλμό και συνθήματα, πραγματοποιήθηκε χθες στους δρόμους της Πάτρας, με αφετηρία την πλατεία Ταραμπούρα, ως απάντηση στη βίαιη επίθεση που εξαπέλυσε πολυπληθής ομάδα ακροδεξιών στοιχείων το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Νεάπολης Ζαρουχλέικων, στέλνοντας οκτώ νέους στο νοσοκομείο.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, η Δημοτική Αρχή, σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και κάτοικοι των λαϊκών συνοικιών, ενώ το «παρών» έδωσε αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ με επικεφαλής τη Λουίζα Ράζου, καθώς και ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής.

Το χρονικό της επίθεσης στα Ζαρουχλέικα

Σύμφωνα με τις αναφορές που έγιναν, τις προηγούμενες ημέρες άγνωστοι παρενοχλούσαν και απειλούσαν μαθήτρια του 8ου Λυκείου Πατρών και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών έξω από το σπίτι της.

Το βράδυ της Τρίτης, όταν συμμαθητές της και φοιτητές παρενέβησαν ζητώντας να σταματήσουν οι προκλήσεις, δέχθηκαν οργανωμένη επιδρομή από περίπου 40 ακροδεξιούς. Οι δράστες, ορισμένοι εκ των οποίων έφτασαν με αυτοκίνητα χωρίς να σβήσουν τις μηχανές, επιτέθηκαν κάνοντας χρήση κρανών και σιδερογροθιών.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν οκτώ άτομα, δύο εκ των οποίων σοβαρότερα με χτυπήματα στο κεφάλι, και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου παρέμειναν για νοσηλεία έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πελετίδης: «Εμφανίστηκαν ξανά με μπράβους και σιδερογροθιές»

Στον χαιρετισμό του κατά τη συγκέντρωση, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, κατήγγειλε με σφοδρότητα την επίθεση:

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«Τα τσιράκια του συστήματος, των κατόχων του πλούτου, οι φασίστες εμφανίστηκαν ξανά με μπράβους, μαχαίρια και σιδερογροθιές εναντίον μιας μαθήτριας που από μικρή σήκωσε το ανάστημά της και πήρε θέση, υπερασπιζόμενη τα σπλάχνα από τα οποία προέρχεται, τα λαϊκά στρώματα, για να έχουν αυτά που δικαιούνται: ζωή. Τα φασιστοειδή επιτέθηκαν στους συναγωνιστές της με τον γνωστό εγκληματικό τρόπο. Έτσι είναι εκπαιδευμένοι. Το έχουν αποδείξει με τα εγκλήματά τους ως ναζιστές, φασίστες, Χρυσή Αυγή, όπως και να τους ονομάσεις».

Εργατικό Κέντρο: «Να συλληφθούν οι δράστες»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, Δημήτρης Μαρμούτας, ζήτησε την άμεση παρέμβαση των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης ώστε να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι υπεύθυνοι, καλώντας παράλληλα να σταματήσει κάθε δίωξη σε βάρος των θυμάτων της επίθεσης.

Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της περιοχής με συνθήματα ενάντια στον φασισμό, με κατοίκους να βγαίνουν στα μπαλκόνια χειροκροτώντας τους διαδηλωτές.