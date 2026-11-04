«Δεν βγήκε κανείς από την κυβέρνηση να απαντήσει σε αυτά τα αίσχη», τόνισε ο Κουτσούμπας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αφήνει τα φασιστοειδή να «αλωνίζουν», με αφορμή την καταγγελία για επίθεση εναντίον μαθητών και φοιτητών, μέλη της ΚΝΕ, στην Πάτρα.

«Πού θα πάμε; Θα θρηνήσουμε κι άλλο Φύσσα;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γ.γ. του ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για «εγκληματικές ευθύνες» της κυβέρνησης, από το βήμα της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με αντικείμενο το νομοσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια.

«Έχετε, κύριοι της κυβέρνησης, τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες. Αφήνετε τα φασιστοειδή να αλωνίζουν. Φασίστας υπαξιωματικός έσβησε τσιγάρο στο μάγουλο στρατιώτη φαντάρου, παιδί του λαού μας. Άλλος έσπασε τα δόντια με κλωτσιές σε άλλο στρατιώτη. Χτες βράδυ φασιστική συμμορία, οπλισμένη επιτέθηκε σε μαθήτρια μέλος της ΚΝΕ, έξω από το σπίτι της, στους γονείς της, σε γείτονες, συμμαθητές της και φοιτητές που βρέθηκαν δίπλα στο σπίτι, στην πλατεία και προσέτρεξαν σε βοήθεια για να τη γλιτώσουν από τα δολοφονικά τους σχέδια. Και η αστυνομία συνέλαβε κάποιους, αυτούς που μέσα στο αυτοκίνητό τους βρήκε όπλα και μαχαίρια, δηλαδή δολοφονικά εργαλεία. Και μάλιστα εκτός από αυτά τα φασιστοειδή συνέλαβε και αυτούς που προσέτρεξαν για βοήθεια στη μαθήτρια. Αίσχος», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Και δεν απαντάτε. Δεν μιλάτε. Σας το βάλαμε από το πρωί, ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο εισηγητής μας, οι βουλευτές μας. Οργιάζει όλος ο Τύπος. Και δεν βγήκε ούτε ο υπουργός, ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε κανείς από την κυβέρνηση να απαντήσει σε αυτά τα αίσχη. Πού θα πάμε; Θα θρηνήσουμε κι άλλο Φύσσα; Κι άλλα εγκλήματα;», συμπλήρωσε.

Κουτσούμπας: «Βράζουν» οι οικογένειες για τα «κόκκινα» δάνεια

Το πρόβλημα με τα «κόκκινα» δάνεια είναι εκρηκτικό, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισημαίνοντας πως όταν η στέγη αποτελεί εμπόρευμα, για κάποιους είναι απαγορευτικά ακριβή και για άλλοι «θα πετάγονται στον δρόμο για να συγκεντρωθεί όλος ο αυτός ο πλούτος σε λίγα χέρια, να αυξηθεί η κερδοφορία των λίγων».

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Η στέγαση είναι ο λόγος που πραγματοποιούνται μεγάλες κινητοποιήσεις και στην Ελλάδα, επεσήμανε, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα στελέχη της κυβέρνησης να αφήσουν «τις κουτοπονηριές».

«Η πραγματικότητα στη χώρα μας λέει ότι οι λαϊκές οικογένειες “βράζουν” για όλα τα προβλήματα και γιατί, εκτός των άλλων, έχει δημιουργηθεί μια ακόμα γενιά με κόκκινα δάνεια. Γιατί μόνο το πρώτο 9μηνο του 2026 βγήκαν στο σφυρί 2.800 σπίτια μόνο στην Αττική, στην πλειοψηφία τους σπίτια λαϊκών οικογενειών», ανέφερε και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μιλά προκλητικά για συνεπείς και ασυνεπείς δανειολήπτες. «Μα αν ο άλλος έχει να επιλέξει αν θα πληρώσει τη δόση ενός δανείου ή θα αγοράσει φαγητό και σχολικά είδη για τα παιδιά του, τι πιστεύετε ότι θα κάνει;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ομιλία του, τόνισε πως όλες οι κυβερνήσεις από το 2010 μεθοδικά έχουν «ξηλώσει το πουλόβερ» της προστασίας της κατοικίας και έχουν δημιουργήσει «πραγματική ασυδοσία» για τις τράπεζες, τα funds και τους servicers.

«Θέλει, λοιπόν, πάρα πολύ θράσος να παριστάνετε σήμερα όλοι εσείς που είστε συνεργοί σε αυτό το έγκλημα, ότι διαφωνείτε και συγκρούεστε σφοδρά για ένα άρθρο του παρόντος νομοσχεδίου, που βεβαίως ήταν εντελώς απαράδεκτο και αποσύρθηκε κάτω από τη λαϊκή κατακραυγή. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν αυτό το άρθρο και κοκορομαχείτε μόνο για το κερασάκι, αλλά την τούρτα την έχετε φτιάξει όλοι μαζί. Αυτή είναι η αλήθεια», συνέχισε.

«Καταθέτουμε ξανά την πρόταση νόμου για προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών»

«Για άλλη μια φορά, στο επίκεντρο μπαίνει το βασικό ερώτημα. Ποιος θα πληρώσει; Ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει; Ο λαός ή οι τράπεζες - τα funds - οι servicers - το κράτος; Η κυβέρνηση και όλα τα άλλα κόμματα του συστήματος, παρά τις παραλλαγές, λένε ότι πρέπει να πληρώσει ο λαός. Εμείς λέμε “φτάνει πια”, αρκετά τους έχει πληρώσει ο λαός όλους αυτούς. Ήρθε η ώρα να πληρώσουν οι τράπεζες και το κράτος μέσα από το γενναίο κούρεμα των χρεών του, με την καθολική προστασία της κύριας κατοικίας και των όποιων περιουσιακών στοιχείων, με κατάργηση όλης αυτής της αντιλαϊκής νομοθεσίας, όπως προβλέπει και η πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, την οποία θα καταθέσουμε ξανά τις επόμενες μέρες», επεσήμανε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Εκεί, συμπλήρωσε, θα κριθεί η στάση που θα κρατήσει το κάθε κόμμα. «Θα δούμε αν θα φέρει αυτή την πρόταση νόμου του ΚΚΕ η κυβέρνηση της ΝΔ προς συζήτηση και αν θα τη στηρίξουν οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης ή θα καταπιείτε τη γλώσσα σας, όπως κάνετε συνήθως», πρόσθεσε.

Το σχόλιο Κουτσούμπα για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Στην ομιλία του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε και στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως αναδεικνύουν «τη μεγάλη δυσαρέσκεια εκατομμυρίων Αμερικανών για την ακρίβεια, τους μισθούς που δεν φτάνουν, τις υποσχέσεις που διαψεύστηκαν».

Μόνο που, αυτή η δικαιολογημένη δυσαρέσκεια δεν βρίσκει πραγματική διέξοδο στο δίπολο Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, σχολίασε. «Γιατί μπορεί να αλλάζουν οι ένοικοι στο Κονγκρέσο, αλλά δυστυχώς δεν αλλάζουν αυτοί που κρατούν τα κλειδιά: τα μεγάλα μονοπώλια, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα», συμπλήρωσε.

Εξάλλου, παρατήρησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θυμήθηκε «πολύ αργά» το Διεθνές Δίκαιο. «Γιατί αυτά που είπε στον ΟΗΕ για το τουρκολυβικό, αν θέλατε να έχετε κάποια αξιοπιστία, θα έπρεπε να τα έχετε πει και για την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και για τη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης και για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και για τον εγκληματικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στην Κούβα, για τον οποίο κάνατε αποχή στον ΟΗΕ, αλλάζοντας την μέχρι τώρα θέση σας, ντροπιάζοντας πραγματικά τον λαό μας, λέγοντας “yes, man” στον κ. Ρούμπιο, τον βάλατε να μιλάει από την Ακρόπολη», συνέχισε.

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