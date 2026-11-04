Η συνδρομή τους αναμένεται να «ξεμπλοκάρει» σε κάποιες περιπτώσεις την πρόοδο των υποθέσεων διαφθοράς.

Σημαντική βοήθεια στους ανακριτές κατά της διαφθοράς εκτιμάται ότι θα προσφέρουν οι δύο πραγματογνώμονες οι οποίοι τάσσονται πλέον στην υπηρεσία τους, με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ποινική διερεύνηση των οικονομικών υποθέσεων που έχουν στα χέρια τους.

Κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα του προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου της Αθήνας, Χριστόφορου Λινού, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Ζωή Σμυρλή άναψε το «πράσινο φως» για την ενίσχυση με πραγματογνώμονες των τριών ανακριτών κατά της διαφθοράς (Ν.4022/2011), οι οποίοι κατά κύριο λόγο χειρίζονται σοβαρές υποθέσεις με οικονομικό κυρίως αντικείμενο που απαιτούν τη συνδρομή ειδικών, ώστε να τους βοηθούν παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες και γνώσεις σε επιστημονικά πεδία, όταν αυτές είναι αναγκαίες για την κατανόηση περίπλοκων υποθέσεων.

Η συνδρομή των δύο πραγματογνωμόνων, εκ των οποίων ο ένας με οικονομικές σπουδές και ο δεύτερος με γνώσεις λογιστικής, αναμένεται να «ξεμπλοκάρει» σε κάποιες περιπτώσεις την πρόοδο των υποθέσεων διαφθοράς που σήμερα εκκρεμούν στα ανακριτικά γραφεία.