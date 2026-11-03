«Ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις και κυβέρνηση με καθαρή εντολή», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς και φοροδιαφυγής αποκαλύπτονται όλα τα τελευταία χρόνια και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη από τις ελεγκτικές αρχές. Σήμερα προκαλεί μεγάλη εντύπωση επειδή έχουμε αλλεπάλληλες εξαρθρώσεις κυκλωμάτων. Αλλά η προσπάθεια, τόσο με ελέγχους όσο και με νομοθετικές πρωτοβουλίες που περάσαμε με κόστος, δεν ξεκίνησε τώρα», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM και παρέθεσε συγκεκριμένα παραδείγματα υποθέσεων που αποκαλύφθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

«Το 2023 η ΑΑΔΕ εντόπισε ψηφιακή φοροδιαφυγή από ηλεκτρονικά καταστήματα ύψους 30 εκατ. ευρώ. Το 2024, όταν ήμουν υπουργός Οικονομικών, η ΑΑΔΕ εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στο εμπόριο κινητών τηλεφώνων και επέβαλε πρόστιμα 130 εκατ. ευρώ. Πάλι το 2024, επί θητείας μου, η ίδια αρχή εντόπισε φοροδιαφυγή 10,5 εκατ. ευρώ από δύο στοιχηματικές εταιρείες. Το 2026 εντόπισε εικονικά τιμολόγια 720 εκατ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις. Το θέμα έλαβε μεγάλη δημοσιότητα. Αλλά και το «ελληνικό FBI» της Αστυνομίας, στα δύο χρόνια που λειτουργεί έχει εξαρθρώσει πάνω από 250 εγκληματικές οργανώσεις», δήλωσε και πρόσθεσε:

«Το 2023, όταν ανέλαβα υπουργός, ένα από τα πρώτα θέματα που είχα να αντιμετωπίσω ήταν τα φαινόμενα παραβατικότητας στις παραλίες. Τώρα επανέρχονται πιο έντονα πράγματα που είχαν βγει και τότε, για «φουσκωτούς» σε διαγωνισμούς κλπ. Γι’ αυτό από τότε τους διαγωνισμούς τους κάνουμε κεντρικά και ηλεκτρονικά. Νωρίτερα, το 2022 και το 2023, είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια για την κατεδάφιση διαφόρων παράνομων κτισμάτων στη Μύκονο και σε άλλα νησιά. Κάποιοι θα θυμούνται το Principote, για παράδειγμα. Το κατονομάζω για να δείξω ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά και, καθώς περνούν τα χρόνια, τόσο η ΑΑΔΕ όσο και το «FBI» οργανώνονται καλύτερα».

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπενθύμισε και ορισμένες από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν: «Και εγώ προσωπικά πέρασα κάποιες από αυτές με κόστος. Έντεκα πρωτοβουλίες φέραμε την περίοδο 2023 και 2024, για τη φοροδιαφυγή. Ξεκινούσαν από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αγοραπωλησίες ακινήτων και έφταναν στα βενζινάδικα και, φυσικά, στη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Σήμερα έχουν συνδεθεί 490.000 επιχειρήσεις. Έχει περιοριστεί η φοροδιαφυγή, μικρότερη ή μεγαλύτερη. Το κενό ΦΠΑ από 23% με 24% έχει πέσει στο 9% με 9,5%, φτάνοντας τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά δεν έγιναν αυτόματα, ούτε με προσευχές».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι προφανώς υπάρχουν θύλακες παραβατικότητας και μέσα στο ίδιο το Δημόσιο. «Μέσα σε ένα καλάθι υπάρχουν κάποιες φορές και σάπια μήλα. Υποχρέωσή μας είναι να τα εντοπίζουμε και να είμαστε αμείλικτοι απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Πάλι όταν ήμουν υπουργός, είχε εντοπιστεί ένα κύκλωμα εφοριακών στη Χαλκίδα. Έγιναν οι αναγκαίες κινήσεις, παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη. Η σύσταση του «FBI» έρχεται να απαντήσει και σε αυτό. Εξάρθρωσε πολύ δύσκολα κυκλώματα στην εμπορία καυσίμων και στα τσιγάρα. Όλα αυτά τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά ότι η κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της».

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«Η σταθερότητα ως στόχος δεν αρκεί. Πολύ περισσότερο όταν κανείς μιλά για σταθερότητα σε μια περίοδο μεγάλης διεθνούς κρίσης. Το δίλημμα τελικά είναι «Ρεαλιστική ελπίδα με τη Νέα Δημοκρατία ή περιπέτεια;» Εμείς έχουμε έναν απολογισμό έργου. Είπαμε λίγα και τα έχουμε κάνει σχεδόν όλα. Έχουμε καλύτερο αρχηγό σε σχέση με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καλύτερη πολιτική ομάδα και θα έχουμε σίγουρα καλύτερο πρόγραμμα. Συντονίζω την εκπόνησή του. Θα συνδυάζει την αλήθεια με πολλά στοιχεία καινοτομίας για ένα μέλλον που έχει δυσκολίες και έρχεται ορμητικά. Αυτά θα παρουσιάσουμε. Και οι Έλληνες, που αποφασίζουν και για την πατρίδα μας για το νοικοκυριό του καθενός, θα αποφασίσουν αν θεωρούν ότι ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Βελόπουλος, η κα Κωνσταντοπούλου, όλοι οι υπόλοιποι αρχηγοί, είναι καλύτεροι από τον Μητσοτάκη. Ο λαός είναι το αφεντικό στις δημοκρατίες».

Για την προοπτική μετεκλογικών συνεργασιών

«Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοδυναμία. Είχαμε συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσε θεωρητικά να είχε συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. Αλλά το ΠΑΣΟΚ με τον πιο επίσημο τρόπο στο συνέδριό του, έκλεισε την πόρτα. Δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης πετροβολούν κάθε μέρα το ένα το άλλο. Η τοξικότητα και η εχθροπάθεια μεταξύ τους ίσως δεν έχουν προηγούμενο. Γι’ αυτό λέμε ότι ο τόπος χρειάζεται καθαρές λύσεις και μια κυβέρνηση που να έχει καθαρή εντολή. Και γι’ αυτό, επειδή θεωρούμε ότι είναι αναγκαιότητα, λέμε ότι χρειάζεται αυτοδυναμία».