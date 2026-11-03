Η τελευταία σχολική αργία πριν από τα φετινά Χριστούγεννα είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου - Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις 17 Νοεμβρίου.

Στην προετοιμασία των εκδηλώσεων για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου μπαίνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων με την φετινή επέτειο, στις 17 Νοεμβρίου, να «πέφτει» Τρίτη. Η επέτειος του Πολυτεχνείου αποτελεί τον τελευταίο σημαντικό σταθμό του σχολικού ημερολογίου πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, καθώς δεν προβλέπεται άλλη κοινή σχολική αργία για όλες τις βαθμίδες μέχρι το τέλος του έτους.

Σχολικές αργίες 2026: Τι ισχύει για τον εορτασμό της Επετείου του Πολυτεχνείου

Ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου, οι μαθητές όλων των βαθμίδων καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια καθώς βάσει πρωτοκόλλου προβλέπεται η διεξαγωγή σχολικής εκδήλωσης με υποχρεωτική παρουσία. Ειδικότερα, οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιήσουν τις καθιερωμένες επετειακές εκδηλώσεις ανήμερα της επετείου, τιμώντας τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973 και τα διαχρονικά μηνύματα της εξέγερσης για τη Δημοκρατία, την Ελευθερία και την Παιδεία.

Μέσα από θεατρικά δρώμενα, αφηγήσεις, ποιητικά και πεζά κείμενα, καθώς και τραγούδια της εποχής, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αναβιώσουν το ιστορικό κλίμα των ημερών του Νοεμβρίου του 1973. Η επέτειος αποτελεί αφορμή για να θυμηθούν τα γεγονότα της εξέγερσης, να συζητήσουν για τη σημασία της Δημοκρατίας και της ελευθερίας και να αναδείξουν τη διαχρονική αξία του συνθήματος «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία». Μετά τις εκδηλώσεις της 17ης Νοεμβρίου, το σχολικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά μέχρι την έναρξη των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Έτσι, η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι η τελευταία κοινή σχολική αργία του 2026 πριν από την εορταστική ανάπαυλα των Χριστουγέννων.

Τι ισχύει σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις, μετά την ολοκλήρωση των οποίων οι μαθητές θα αποχωρήσουν από τις σχολικές μονάδες. Η αποχώρηση προβλέπεται μετά τη δίωρη γιορτή, ενώ δεν θα λειτουργήσουν το Ολοήμερο Πρόγραμμα και η Πρωινή Υποδοχή. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραμείνουν στα σχολεία για συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων ή του Σχολικού Συμβουλίου, επιμορφωτικές και ενημερωτικές συναντήσεις, καθώς και για την εκτέλεση διοικητικών εργασιών.

Τι θα γίνει σε Γυμνάσια και Λύκεια

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα πραγματοποιηθούν επίσης επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα, στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων ή σε άλλο κατάλληλο χώρο, έπειτα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες, θα τηρηθεί παρουσιολόγιο και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της γιορτής. Οι απουσίες όσων δεν προσέλθουν θα καταγραφούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

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Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα 2026

>Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές 2026, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να ανατρέχουν δειλά δειλά στις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Οι φετινές διακοπές προσφέρουν στους μαθητές 15 συνεχόμενες ημέρες ξεκούρασης, προκειμένου να απολαύσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με το σχολικό ημερολόγιο, η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις διακοπές θα είναι η Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου. Από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων, οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές για την καθιερωμένη εορταστική περίοδο, η οποία θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου. Η επιστροφή των μαθητών στα θρανία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027, όταν και θα επαναλειτουργήσουν κανονικά οι σχολικές μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους συνολικά 15 ημέρες χωρίς μαθήματα, με τις διακοπές να περιλαμβάνουν τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τη γιορτή των Θεοφανίων, στις 6 Ιανουαρίου. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες αφορούν όλες τις σχολικές βαθμίδες, από τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά έως τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Κατά το διάστημα από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου δεν πραγματοποιούνται μαθήματα σε καμία βαθμίδα, καθώς πρόκειται για την καθιερωμένη περίοδο των χριστουγεννιάτικων σχολικών διακοπών.