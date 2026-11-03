Το επιτόκιο 3% θα διατηρείται σε όλη τη διάρκεια αποπληρωμής μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, ενώ δεκαπλασιάζεται το ανώτατο πρόστιμο που μπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις για τους δανειολήπτες και την εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων το μεσημέρι της Τρίτης.

Σταθερό επιτόκιο 3% και μετά την τριετία

Η πρώτη αλλαγή αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και προβλέπει τη διατήρηση σταθερού επιτοκίου 3% για ολόκληρη τη διάρκεια αποπληρωμής της ρυθμισμένης οφειλής και όχι μόνο για τα πρώτα τρία χρόνια.

Με το προηγούμενο καθεστώς, το επιτόκιο διαμορφωνόταν σε 3% για την πρώτη τριετία στις οφειλές με εμπράγματες εξασφαλίσεις και σε 4% για τις οφειλές χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μετά την παρέλευση των τριών ετών, το επιτόκιο μπορούσε να συνδεθεί με το Euribor, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με υψηλότερες δόσεις σε περίπτωση ανόδου των επιτοκίων.

Με τη νέα παρέμβαση, το 3% προβλέπεται να παραμείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης και να αποτελεί υποχρεωτικό όρο της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Στόχος είναι οι οφειλέτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων το κόστος εξυπηρέτησης της οφειλής τους, χωρίς να βρίσκονται αντιμέτωποι με απρόβλεπτες αυξήσεις λόγω των διακυμάνσεων των επιτοκίων.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την αυστηροποίηση των κυρώσεων σε βάρος των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων. Ειδικότερα, το ανώτατο πρόστιμο που μπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της αυξάνεται από τις 500.000 ευρώ στα 5 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή δεκαπλασιάζεται.